GS25, 프랑스 네고시앙과 협업 7개월 만에…매출 5억원 돌파

GS25는 주류 스마트 오더 플랫폼 ‘와인25플러스’가 프랑스 와인 도매상 ‘네고시앙’과 손잡고 지난 2월 선보인 신규 사전 예약 서비스 ‘네고시앙 다이렉트’가 7개월 만에 누적 매출 5억원을 돌파하고 2030 신규 고객이 20% 이상 증가하는 성과를 거뒀다고 13일 밝혔다.

네고시앙은 샤토 등 다양한 포도원으로부터 포도나 와인을 매입한 뒤 이를 블렌딩·숙성·병입해 판매하는 중간 상인이다. 프랑스 와인의 세계 진출과 브랜드화를 이끄는 주체이자 전 세계 유통망을 바탕으로 글로벌 와인 시장에서 중심적인 역할을 하고 있다.

‘네고시앙 다이렉트’는 고객이 ‘우리동네GS’ 앱에서 행사 와인을 사전 예약하면 프랑스 현지 네고시앙이 주문 수량에 맞춰 국내로 물량을 배송하고, 고객은 가까운 GS25나 GS더프레시 매장에서 상품을 수령하는 구조다.

GS25 프랑스 네고시앙과 협업해 프리미엄 와인 예약 서비스를 선보인다. (제공=GS리테일)

해당 서비스는 매월 2~3회 지역·테마별 기획전을 통해 프리미엄 와인을 소개하고 있다. 지난 7개월간 총 12회 기획전을 진행해 ▲성년의 날 ‘샤또 까망삭 2006’ 기획전 ▲가정의 달 로버트 파커 100점 만점 와인 기획전 ▲’샤또 딸보 버티컬’ 2013~2021 빈티지 기획전 ▲’폴 자불레 애네 에르미타주 라 샤펠 2003’ 등 총 400여 종의 하이엔드 와인을 선보였다.

특히 지난 8월 선보인 ‘폴 자불레 애네 에르미타주 라 샤펠 2003’은 프랑스 론 지역 고급 시라 품종 와인으로 단일 상품 주문액만 1억 원에 달하는 성과를 올렸다.

관련기사

GS25가 ‘네고시앙 다이렉트’를 기획한 배경에는 국내 와인 시장의 양극화에 따른 프리미엄·희귀 와인에 대한 수요 증가가 있다. 네고시앙 다이렉트 출시 후 올해 2월부터 9월까지 와인25플러스 와인 카테고리 매출은 전년 동기 대비 47.6% 성장했다.

이현우 GS리테일 와인25플러스 MD는 “네고시앙과의 협력을 통해 국내에서는 쉽게 접하기 어려운 프리미엄 와인을 고객들이 편리하고 합리적인 방식으로 만날 수 있어 기쁘다”며 “앞으로도 고객들의 다양한 니즈를 반영한 차별화된 서비스를 지속적으로 선보일 것”이라고 말했다.