"월요일에 만든 맥주 금요일에 마시자"…GS25, ‘카스 신선픽업’ 사전예약

제주 지역까지 서비스 범위 확대…사전예약 고객에 쿨러백 증정

유통입력 :2025/08/10 08:47

김민아 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

GS리테일이 운영하는 편의점 GS25가 오는 11일부터 우리동네GS 앱 와인25플러스를 통해 맥주 ‘카스 신선픽업’ 사전예약을 시작한다고 10일 밝혔다.

GS25는 지속되는 폭염 속 홈술 트렌드 확산에 맞춰 생산 직후의 신선한 맥주를 원하는 소비자 니즈를 반영해 ‘카스 신선픽업’ 사전예약을 기획했다. 월요일에 생산된 맥주를 금요일에 픽업해 단 4일 만에 맛보는 것이다.

이번 사전예약은 오는 11일부터 다음 달 8일까지 우리동네GS 앱을 통해 진행된다. 상품은 카스 350㎖*24입으로 구성되며, 8일 생산된 맥주를 12일부터 전국 GS25와 GS더프레시에서 수령 가능하다.

GS25가 폭염 속 홈술 트렌드 확산에 맞춰 우리동네GS 앱을 통해 '카스 신선픽업' 사전예약을 실시한다. (제공=GS리테일)

특히 이번 행사부터 제주 지역까지 서비스 범위를 확대해 13일 제주에서도 픽업 가능하며, 사전예약 고객 전원에게 쿨러백을 증정한다.

엄진호 GS리테일 와인25플러스 매니저는 “GS25는 길어지는 폭염 속 집에서 가장 신선한 맥주를 즐기려는 고객 니즈에 맞춰 ‘카스 신선픽업’ 사전예약 행사를 기획했다”며 “앞으로도 와인25플러스에서만 즐길 수 있는 다채로운 주류 서비스를 지속적으로 선보이겠다”고 말했다.

김민아 기자jkim@zdnet.co.kr
와인25플러스 우리동네GS GS리테일 GS25 카스 맥주

