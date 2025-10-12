워너브라더스, 파라마운트 인수 제안 거절…"제시액 너무 낮아"

워너브라더스디스커버리가 최근 파라마운트 스카이댄스로부터 받은 인수 제안에 가격이 낮다고 블룸버그통신이 보도했다.

보도에 따르면 사안에 정통한 관계자를 인용, 파라마운트가 워너브라더스에 제시한 인수가는 주당 약 20달러 수준이다.

인수 가격을 두고 워너브라더스는 제안을 거부했으나 파라마운트는 제안가 인상, 주주 직접 제안, 추가 자금 조달을 위한 금융 파트너 확보 등의 방안을 검토하며 인수를 포기하지 않는다는 방침이다.

CNBC는 “양사가 가격 문제로 의견 차이를 보이고 있으며, 파라마운트가 인수 제안을 주주들에게 공개해 워너브라더스를 압박할 가능성이 있다”고 보도하기도 했다.

워너브라더스 주가는 17.10달러로 시가총액은 약 423억 달러 수준이다.

파라마운트를 이끄는 데이비드 엘리슨 CEO는 억만장자 래리 엘리슨의 아들로, 지난 8월 자신의 영화 제작사 스카이댄스미디어와 파라마운트 간 80억달러(약 11조원) 규모 합병을 완료하며 경영권을 확보했다. 엘리슨은 최근 블룸버그에서 진행한 컨퍼런스에 참가해 미디어 업계의 추가적인 합병 의지를 밝혔다.

워너브라더스는 내년을 목표로 케이블TV 중심 부문과 스트리밍·스튜디오 부문으로 회사를 분할할 계획이다. 데이비드 자슬라브 CEO는 케이블 부문과 분리될 경우 스트리밍·스튜디오 사업의 가치가 더 높아질 것으로 보고 있으며, 분할 이후 프리미엄 평가 가능성을 기대하고 있다.