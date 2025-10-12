"尹정부 수사기관 통신사실확인 건수 급증"

윤석열 정부에서 수사기관이 통신사에 요구한 통신사실확인 건수가 급증한 것으로 나타났다.

국회 과학기술정보방송통신위원회 김우영 의원(더불어민주당)에 과학기술정보통신부로부터 제출받은 ‘최근 5년간 수사기관 통신사실확인자료 제공 현황’에 따르면 수사기관이 통신사로부터 받은 조회 건수는 연평균 500만 건으로 여전히 높은 수준을 유지하고 있는 것으로 나타났다.

문재인 정부 시기에는 통신조회 남용 논란에 따른 제도 개선으로 조회 건수가 감소했지만, 윤석열 정부 시기에는 다시 급격히 증가한 것으로 확인됐다.

김우영 의원

특히 2024년 윤석열 정부 시절 국정원의 통신사실확인이 3배 이상 증가했다. 경찰의 경우 2020년 상반기 16만7천979건이던 조회 건수가 2024년 상반기에는 22만5천449건으로 약 6만건 증가했다.

이는 수사기관의 통신자료 요청이 제도 개선 이후에도 꾸준히 확대되고 있음을 보여주며 통신정보 접근에 대한 통제력이 느슨해졌거나 제도 개선이 일시적 조치에 그쳤다는 방증으로 해석된다.

관련기사

김우영 의원은 “수사기관의 통신정보 조회는 국민의 민감정보에 대한 접근권한인 만큼 투명성과 통제 장치가 필수”라며 “과기정통부가 ‘기밀’을 이유로 통신사별 자료를 비공개한 것은 국민의 알권리와 사생활 보호의 균형을 외면한 행정”이라고 지적했다.

이어, “수사기관별 요청 사유와 법원 허가 비율, 사후 통보 현황 등을 공개할 수 있는 제도 개선이 시급하다”며 “통신자료 제공의 절차적 통제를 강화해 국민의 기본권 침해를 최소화해야 한다”고 강조했다.