기업 57.2% 정보보호 인력 이탈...주된 사유는 임금

컴퓨팅입력 :2025/10/10 15:49

박수형 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

1년 동안 정보보호 인력의 이탈을 경험한 기업이 전체 기업 중 절반이 훌쩍 넘는 것으로 나타났다.

국회 과학기술정보방송통신위원회 이훈기 의원(더불어민주당)이 과학기술정보통신부로부터 제출받은 자료에 따르면, 2023년 기준 “지난 1년간 정보보호 인력이 이탈했다”고 응답한 기업이 57.2% 에 달했다.

정보보호인적자원개발위원회(ISC)는 지난해 12월 ‘2024 정보보호 인력이탈 방지 방안 연구 보고서를 발간했는데 정보보호 인력의 이탈 사유로는 ‘임금 수준’이 48.4% 로 가장 높았다. 근무환경과 처우, 회사규모(성장성) 등이 그 뒤를 이었다.

관련기사

이훈기 의원

이탈 인력의 경력 분포는 4년 미만이 48.8%, 4년 이상 7년 미만이 37.2%, 7년 이상 10년 미만이 11.6% 등 해당 분야의 경력이 적을수록 이직률이 높은 것으로 조사됐다.

이 의원은 “최근 일련의 대규모 해킹 사태로 정보보안에 대한 중요성이 어느 때보다 커지고 있다”며 “정보보안 인력에 대한 처우개선과 전문인력 관리시스템의 조속한 구축으로 기업들의 사이버 보안 역량을 시급히 강화해야 한다”고 말했다.

박수형 기자psooh@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
이훈기 의원 정보보호 인력 국감2025

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

인텔 "팬서레이크, 성능·효율성 모두 잡은 차세대 플랫폼"

국정감사에 통신사 CEO 줄소환...빅테크 인사도 상당수

SK하이닉스, 시총 '300조원' 첫 돌파…AI 메모리로 주가 고공행진

피규어AI, 3세대 휴머노이드 '피규어03' 공개

ZDNet Power Center