트럼프 "11월부터 중국에 100% 추가관세 적용"

소강 상태에 접어드는 듯했던 미국과 중국 간 무역 갈등의 불씨가 다시 점화되는 분위기다.

중국이 희토류 수출 통제 조치를 발표하자 도널드 트럼프 미국 대통령이 중국에 100% 추가 관세 조치로 맞불을 놨다고 CNBC를 비롯한 외신들이 10일(현지시간) 보도했다.

보도에 따르면 트럼프 대통령은 이날 자신의 소셜 미디어인 트루스소셜을 통해 11월 1일부터 중국산 제품에 대해 현재 적용되는 관세에 추가로 100%를 더 부과할 계획이라고 밝혔다.

트럼프는 또 11월부터 모든 핵심 소프트웨어에 대한 대중국 수출 통제 조치를 적용한다고 덧붙였다.

웰스파고에 따르면 현재 미국의 대중국 관세는 40% 수준이다. 철강이나 알루미늄에는 50%가 넘는 관세가 부과되고 있는 반면, 소비재에 대해서는 7.5%가 적용되고 있다.

도널드 트럼프 미국 대통령(사진=로이터/뉴스1)

따라서 이번 추가 관세가 부과될 경우 중국산 제품에 대한 미국 수입 관세는 최대 150%에 이를 전망이다.

트럼프의 이 같은 조치는 중국이 희토류 수출 통제 조치를 발표한 직후 나왔다. 희토류는 자동차, 반도체 등 하이테크 산업의 핵심 자원으로 꼽힌다. 현재 희토류는 중국이 전 세계 공급량의 70% 가량을 점유하고 있다.

트럼프는 이날 트루스 소셜에 올린 글을 통해 “중국이 전세계에 적대적인 서한을 보내 자신들이 생산하는 거의 모든 제품에 대해 11월부터 대규모 수출 통제를 시행하겠다고 밝혔다”면서 “심지어 이 조치는 자신들이 만들지 않는 일부 제품에 대해서까지 적용하겠다고 선언했다”고 지적했다.

또 “이 조치는 그 동안 국제 무역에서 들어본 적이 없는 것으로 거의 모든 국가들에 영향을 미치게 된다”면서 “중국이 전례없는 조치를 취한 것을 감안해 미국도 11월 1일부터 중국에 대해 100% 추가 관세를 부과한다”고 밝혔다.

트럼프는 시진핑 중국 국가 주석과의 회동도 취소할 것이라고 시사했다. 이날 트럼프는 소셜미디어를 통해 “2주 뒤 한국에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 회의에서 시진핑 주석과 만날 예정이었지만, 굳이 그럴 필요가 없어 보인다”고 밝혔다.