중부발전, ‘2025 혁신제품 공공조달 경진대회’ 금상 수상

한국중부발전(대표 이영조)은 최근 서울무역전시장(SETEC)에서 열린 ‘2025년도 혁신제품 공공조달 경진대회’에서 혁신지향 공공조달 정책 적극 이행의 결과로 공공부문 금상(경제부총리 표창)을 수상했다고 밝혔다.

혁신지향 공공조달 정책은 구매를 통한 중소기업 초기 판로 확보, 신시장 창출을 통한 글로벌시장 선점 등을 목표로 국민에게 수준 높은 공공서비스를 제공하고자 시행되고 있다. 조달청은 매년 혁신제품 구매 실적이 우수하거나 혁신기업 판로 증진에 기여한 기관과 개인을 선정하여 시상한다.

안상열 기획재정부 재정관리관(왼쪽)과 허담 한국중부발전 차장이 ‘2025년도 혁신제품 공공조달 경진대회’에서 기념 촬영을 하고 있다.

중부발전은 혁신지향 공공조달 정책 적극 추진을 위해 2021년 이후 지속적으로 의무 구매 비율(2%) 대비 100% 이상 초과 달성을 기록하고 있으며, 현재까지 4년간 누적 209억원의 혁신 제품을 구매해 혁신기업의 초기 판로 확보를 지원했다.

지난해에는 조달청과 혁신제품 해외 진출을 위한 민관공 협업을 성공적으로 이끌었다. 또 혁신제품 해외 진출 확대를 위한 MOU 체결을 한 1호 기업이 됐다. 현재까지 중부발전은 베트남·인도네시아·필리핀 등 총 3개 국가를 대상으로 약 10억원에 해당하는 혁신 제품 해외 현장 실증을 지원했다.

이영조 중부발전 사장은 “이번 수상은 국내외 직원이 합심해 혁신지향 공공조달 정책을 적극 이행한 결과”라며 “앞으로도 중부발전은 정부 정책에 부응하며 지속해서 혁신제품 시장을 지원할 것”이라고 밝혔다.