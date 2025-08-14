중부발전-성균관대, 지능형 로봇 기술 공동개발 손잡아

한국중부발전(대표 이영조)은 지난 13일 성균관대학교와 지능형 로봇 기술개발 및 인재 양성을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

중부발전과 성균관대는 협약식에서 ▲로봇기술 공동연구 ▲세미나·기술 교류 ▲ 교육 및 보유시설 공동 활용 등 구체적인 협력 방안을 논의했다.

김태성 성균관대학교 공과대학장(앞줄 왼쪽 세 번째)과 김종서 한국중부발전 발전환경처장(앞줄 왼쪽 네 번째)이 업무협약을 체결한 후 참석자들과 함께 기념촬영을 하고 있다.

두 기관은 협약에 따라 발전산업의 안전성과 효율성을 높일 첨단 지능형 로봇 기술을 공동으로 개발하고, 이를 현장에 적용할 전문 인력을 양성하는 체계를 구축하기로 했다.

김종서 중부발전 발전환경처장은 “중부발전은 위험도가 높은 작업을 로봇으로 대체하고 설비 진단 정밀도를 높여 현장 안전과 운영 효율을 지속적으로 개선했다”며 “이번 협약은 중부발전의 현장경험과 성균관대학교의 연구개발 역량을 융합한 스마트하고 친환경적인 미래발전소 구현을 위한 중요한 이정표가 될 것”이라고 밝혔다.

한편, 중부발전은 산업통상자원부가 주최하고 중부발전이 주관하는 ‘한국중부발전 지능형 로봇 챌린지’ 대회를 오는 10월 31일 강릉시 올림픽경기장에서 개최할 예정이다.