이재용 주식재산 20조 첫 돌파…삼성전자 급등 영향

연초 대비 두 배 가까이 증가…선대회장 기록액 도전권 진입

디지털경제입력 :2025/10/10 19:12    수정: 2025/10/10 20:07

류은주 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

이재용 삼성전자 회장의 주식재산이 처음으로 20조원을 넘어섰다. 이 회장의 주식재산이 20조원을 넘어선 것은 이건희 선대 회장 주식을 물려받은 이후 처음이다.

10일 한국CXO연구소에 따르면 이날 기준 이 회장의 주식재산 가치는 20조7178억원으로 평가됐다. 이 회장은 삼성전자, 삼성물산, 삼성생명, 삼성SDS, 삼성E&A, 삼성화재, 삼성전자 우선주 등 총 7개의 주식 종목을 갖고 있다.

이 회장의 올 초 기준 주식 재산은 11조9천99억원, 3월 말 12조2천312억원, 6월 말 15조2천537억원, 지난달 16일 19조152억원으로 꾸준히 증가해 왔다.

이재용 삼성전자 회장이 지난 4월 일본 출장을 마치고 서울 강서구 서울김포비즈니스항공센터(SCBAC)로 귀국하는 모습(사진=뉴스1)

이 회장의 주식재산 가치 상승에는 삼성전자 주 급등이 영향을 미친 것으로 풀이된다. 삼성전자 주식가치는 지난 6월 5조 6천305억원에서 현재 9조1천959억원으로 늘었다.

삼성물산은 5조3천462억원에서 6조8천607억원으로, 삼성생명은 2조2천716억원에서 3조3천407억원으로 늘었다. 삼성SDS 역시 9천453억원에서 1조2천66억원으로 증가했다. 이 회장이 보유한 삼성E&A, 삼성화재, 삼성전자 우선주 등 다른 종목도 일제 상승세를 보였다.

관련기사

이 회장의 주식 재산 급증으로 개인 기준 역대 최고 주식 평가액인 이 선대회장의 22조1천542억원(2020년 12월 9일) 경신 여부에도 관심이 모인다

오일선 한국CXO연구소장은 “이재용 회장의 주식재산이 20조원을 넘어서며 이건희 선대 회장이 2020년 기록한 개인 최고 주식평가액 22조1천542억원에 근접했다”며 “삼성전자 주가가 11만~12만원까지 상승할 경우 선대 회장의 기록을 넘어설 가능성이 높다”고 했다.

류은주 기자riswell@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
이재용 주식 삼성전자 주가 반도체 AI

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

인텔 "팬서레이크, 성능·효율성 모두 잡은 차세대 플랫폼"

국정감사에 통신사 CEO 줄소환...빅테크 인사도 상당수

SK하이닉스, 시총 '300조원' 첫 돌파…AI 메모리로 주가 고공행진

피규어AI, 3세대 휴머노이드 '피규어03' 공개

ZDNet Power Center