수도권 대체매립지 입지후보지 4차 공모에 민간 2곳 응모

기후부·서울시·인천시·경기도, 응모부지 공모조건 등 적합성 확인 거쳐 후보지역 도출

디지털경제입력 :2025/10/10 18:00

주문정 기자

기후에너지환경부와 서울특별시·인천광역시·경기도는 10일 18시 기준으로 수도권 대체매립지 4차 공모를 마감한 결과, 민간 2곳이 응모했다고 밝혔다.

수도권매립지 제3매립장에서 쓰레기를 처리하고 있다.

응모부지에 대해서는 기후부와 수도권 3개 시도 등 4자 협의체가 공모조건 등 적합성을 확인해 후보 지역안을 도출하며, 관할 지자체 입지동의 설득을 위한 협의조건을 4자 협의체에서 세부적으로 조율한 후 해당 지자체와 협의에 들어갈 계획이다. 협의조건으로는 매립·부대시설 종류·규모와 특별지원금, 지역 숙원사업·건의과제 등이 포함될 예정이다.

기후부와 수도권 3개 시도는 지자체 협의 결과에 따라 4자 협의체가 최종 후보지역을 도출하면 그 결과를 공개하는 것으로 합의했다.

주문정 기자
대체매립지 수도권매립지 기후에너지환경부 경기도 인천시 서울시 기후부 4자협의체 협의조건 적합후보 지자체

