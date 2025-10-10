李대통령, 국정자원 화재피해 현장 찾아가

이재명 대통령이 10일 화재 피해를 입은 국가정보자원관리원(국정자원) 대전센터를 찾아 피해 현장을 살피고 복구 진행 상황과 향후 조치 계획을 보고받았다고 김남준 대통령실 대변인이 서면브리핑을 통해 밝혔다.

이 대통령은 시찰 과정에서 먼저 화재 구역 배터리를 모아둔 냉각 침수조를 둘러본 뒤 실제 화재가 발생한 5층 전산실을 찾아 피해 상황을 점검했다.

이 대통령을 이후 현장 근로자 격려를 위한 간담회를 열고 행정안전부 장관으로부터 복구 진행 상황과 향후 조치 계획 등을 보고받고 주요 서비스의 신속한 복구 계획을 논의하고 실무자들의 고충에 귀를 기울였다.

사진_뉴스1

이 대통령은 이 자리에서 “국가 전산 자원의 중요도는 국방에 비견할만하다”면서 “다시는 이런 일이 발생하지 않게 신속한 복구와 확고한 재발 방지 대책이 중요하다”고 말했다.

이어 “전산 데이터는 국가 운영의 핵심이라는 걸 온 국민이 느끼게 됐다”며 “자부심을 갖고 일해달라”고 복구 인력을 격려했다. 그러면서 비상근무 중인 행정안전부와 복구업체 직원들이 신체적 정신적 위험에 노출되지 않도록 안전한 근무 환경을 마련해줄 것을 지시했다.

한편, 이날 이 대통령은 휴가 중에 국정자원을 찾았다.