李대통령, 국정자원 화재피해 현장 찾아가

디지털경제입력 :2025/10/10 16:20

박수형 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

이재명 대통령이 10일 화재 피해를 입은 국가정보자원관리원(국정자원) 대전센터를 찾아 피해 현장을 살피고 복구 진행 상황과 향후 조치 계획을 보고받았다고 김남준 대통령실 대변인이 서면브리핑을 통해 밝혔다.

이 대통령은 시찰 과정에서 먼저 화재 구역 배터리를 모아둔 냉각 침수조를 둘러본 뒤 실제 화재가 발생한 5층 전산실을 찾아 피해 상황을 점검했다.

이 대통령을 이후 현장 근로자 격려를 위한 간담회를 열고 행정안전부 장관으로부터 복구 진행 상황과 향후 조치 계획 등을 보고받고 주요 서비스의 신속한 복구 계획을 논의하고 실무자들의 고충에 귀를 기울였다.

사진_뉴스1

이 대통령은 이 자리에서 “국가 전산 자원의 중요도는 국방에 비견할만하다”면서 “다시는 이런 일이 발생하지 않게 신속한 복구와 확고한 재발 방지 대책이 중요하다”고 말했다.

관련기사

이어 “전산 데이터는 국가 운영의 핵심이라는 걸 온 국민이 느끼게 됐다”며 “자부심을 갖고 일해달라”고 복구 인력을 격려했다. 그러면서 비상근무 중인 행정안전부와 복구업체 직원들이 신체적 정신적 위험에 노출되지 않도록 안전한 근무 환경을 마련해줄 것을 지시했다.

한편, 이날 이 대통령은 휴가 중에 국정자원을 찾았다.

박수형 기자psooh@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
국가정보자원관리원 이재명 대통령

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

인텔 "팬서레이크, 성능·효율성 모두 잡은 차세대 플랫폼"

국정감사에 통신사 CEO 줄소환...빅테크 인사도 상당수

SK하이닉스, 시총 '300조원' 첫 돌파…AI 메모리로 주가 고공행진

피규어AI, 3세대 휴머노이드 '피규어03' 공개

ZDNet Power Center