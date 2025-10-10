유준상 한국정보기술연구원장 사임

2010년부터 15년간 한국정보기술연구원(KITRI)을 이끌어 온 유준상 원장이 지난달 30일자로 사임했다.

KITRI는 정보보안과 IT 교육, 기업 지원 등을 담당하는 산업통상자원부 산하 전문생산기술연구소다. 특히 2012년부터 시작한 차세대 보안 리더 양성 프로그램 ‘Best of the Best’(BoB)를 통해 많은 화이트해커를 배출했다.

BoB 출신 한국 팀은 세계최고 해킹대회인 미국 데프콘(DEFCON)에서 2015년 처음 우승한데 이어 2018년, 2022년, 2023년, 2024년, 2025년 총 6회 우승했다. 유 전임 원장은 9대 원장에 부임해 10대 11대 연속 재임했다.

유준상 전 KITRI 원장

호남 출신 동교동계로 정치에 입문한 그는 1981년 11대 국회의원 선거에서 전남 보성·고흥 선거구에서 당선된 이후 12대, 13대, 14대까지 4선을 지냈다.

최근 그는 어느 언론과의 인터뷰에서 KITRI 원장으로 온 배경에 대해 "원래 다른 모 기관장으로 가게 될 예정이었는데 어느 날 이곳으로 임명을 받았다. 정보나 기술에 전문성이 있는 건 아니었지만 이왕 왔으니 제대로 한번 키워보자는 생각을 했다. 오자마자 스마트폰을 최신형으로 바꾸고 전산과 기술 보안에 대한 책을 구입해 탐독했다"고 밝힌 바 있다.