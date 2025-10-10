하이퍼카 기술이 담긴 해양요트…페라리가 바다로 간 이유는

[마라넬로(이탈리아)=김재성 기자] 페라리가 2009년부터 축적해온 전동화 기술을 기반으로 해양 레이싱 요트 개발에 나섰다. 포뮬러1(F1)과 모터스포츠에서 얻은 공력 성능을 요트에 이식해 기술을 고도화하고, 이를 다시 슈퍼카 개발에 되돌려 적용하는 전략이다.

페라리는 8일(현지시간) 마라넬로 본사에 위치한 'E-빌딩'에서 '테크놀로지&이노베이션 워크샵'을 열고 요트 프로젝트 '하이퍼세일' 최신 기술을 공개했다.

하이퍼세일 프로젝트는 존 엘칸 페라리 회장과 항해사 요안니스 오르디니, 유명 요트 디자이너 쿠야너지어의 주도로 시작됐다. 페라리는 이 프로젝트를 통해 스포츠카와 해양 산업 간 기술 교류를 활성화하고, 두 산업의 기술을 상호 발전시키는 것을 목표로 한다.

페라리 하이퍼세일 프로젝트

페라리는 플라잉 모노헐 요트를 개발하고 있다. '플라잉 모노헐'로 설계된 하이퍼세일은 바다 위를 떠 비행하듯 항해하며, 모든 전력은 태양광·풍력 등 재생에너지로 충당된다. 완전한 에너지 자립이 가능한 세계 최초의 레이싱 요트인 셈이다.

현재 세계 기록을 보유한 요트들은 길이 70~120피트 트라이머란급이다. 세 개의 선체를 가진 트라이머란은 속도와 안정성이 뛰어나지만, 세계에서 가장 빠른 세일링 보트는 단일 선체의 '플라잉 모노헐'이다.

지오반니 솔디니 하이퍼세일 프로젝트 총괄은 "우리의 도전은 가장 빠르고, 자급자족할 수 있는 요트를 만드는 것이다. 그래서 우리는 '대형 플라잉 모노헐'을 세계 최초로 설계하기로 했다"며 "트라이머란의 안정성과 속도, 모노헐의 낮은 저항력을 결합한 개념이다"고 설명했다.

하이퍼세일은 높이 40미터(m), 길이 30m에 폭이 20m 이상이다. 수중 깊이는 약 7m이다. 솔디니 총괄은 "페라리는 완전히 자급자족이 가능한 보트를 만들고 있으며 에너지는 오직 태양과 바람에서 얻는다"며 "그동안 해양 산업에서는 시도된 적 없는 새로운 형태의 레이싱 요트"라고 강조했다.

새로운 전동화 기술을 보는 페라리 경영진

하이퍼세일의 핵심 혁신은 페라리 첫 전기차 개발로 완성된 능동 서스펜션 기술이다. 페라리는 3세대 서스펜션으로 4개 전기모터를 사륜 구동으로 결합해 운전 감각과 안정성을 향상한 바 있다. 이 원리를 요트 시스템에 적용해 속도와 안정성을 확보하고자 했다.

하이퍼세일은 길게는 몇 주간 바다에 떠있는다. 이때문에 자체 발전 시스템이 필수적이다. 페라리는 태양광 패널, 풍력 터빈, 요트 움직임으로 인한 진동 에너지를 모두 전력으로 전환했다. 또한 스마트 그리드 구조를 도입해 4단계 전압(800V-48V-12V 등) 시스템으로 효율을 극대화했다.

이 기술은 페라리 F80 모델을 위해 설계된 2개의 DC-DC 변환 모듈(800V-48V-12V)이다. 100개 이상의 ECU와 150㎞ 이상의 배선, 50개 이상의 통신선을 배치해 보트 내의 에너지 관리 및 분배를 최적화했다. 이를 통해 극한의 운항 조건에서도 최대 효율과 신뢰성을 보장한다.

페라리는 전체 전기 및 전자 시스템 구조는 에너지 흐름을 극대화하고 손실을 최소화하기 위해 고급 제어 알고리즘을 적용했다. 솔디니는 "기존 레이싱 요트보다 5배 이상 복잡한 시스템"이라며 " 모든 장비가 실제 테스트 벤치에서 작동 중이며, 태양광·수력·전기 구동 시스템이 모두 가동 중이다"고 말했다.

페라리 하이퍼세일

하이퍼세일은 자동차 산업의 개발 프로세스를 그대로 적용해 제작 중이다. 페라리는 가상 설계와 시뮬레이션 단계에서 전용 테스트 벤치를 제작하고 시스템 설계 시간을 단축하고 있다.

페라리는 하이퍼세일을 단 한척만 제작할 예정이다. 개발이 완료되면 주요 국제 오션 레이스에 참가할 계획이다.

마르코 루비지니 페라리 하이퍼세일 팀 리더는 "하이퍼세일을 세 단어로 표현하자면 레이싱, 혁신, 열정이다. 페라리 DNA의 핵심 요소이며 우리가 추진하는 오픈 이노베이션의 근본 가치"라며 "서로 다른 세계간의 교류가 진보를 가속화할 것이라 믿으며 스포츠카 분야와 하이퍼세일 양쪽에서 역할을 맡은 이유도 두 세계간의 지속적인 기술 교류를 이루기 위함이다"고 말했다.

이어 "앞으로는 스포츠카에서 하이퍼세일로, 하이퍼세일에서 다시 스포츠카로 기술이 전이될 것"이라고 강조했다.

한편 슈퍼카 브랜드들은 하이퍼카 제작 과정에 쌓은 기술력을 해양 요트에 이식하고 있다. 이탈리아 슈퍼카 람보르기니는 이탈리안 씨 그룹과 협업해 '테크노마르 포 람보르기니 101FT' 모터 요트를 제작했다. 이처럼 슈퍼카 브랜드들은 육상과 해양의 경계를 넘나들며, 기술력의 무대를 확장하고 있다.