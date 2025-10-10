"한국 장맛 통했다"…샘표, 아누가 2025서 K-소스로 주목

요리에센스 연두 ‘2025 혁신제품’으로 선정

유통입력 :2025/10/10 09:55

김민아 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

샘표가 세계적 식품 박람회 ‘아누가 2025’에서 콩 발효의 깊은 감칠맛으로 글로벌 식품업계 관계자들의 관심을 받았다고 10일 밝혔다.

아누가는 시알 파리, 푸덱스 재팬과 함께 세계 3대 식품 박람회로 꼽히는 행사다. 올해는 지난 4~8일(현지시간) 열렸으며 110개국 8천여 개 기업이 참가했다. 한국은 올해 처음 주빈국으로 선정됐다.

샘표는 ‘No.1 Korean Sauce & Gochujang Manufacturer’라는 슬로건을 내걸고 ▲요리에센스 연두 ▲유기농 고추장 ▲완두간장 ▲김치앳홈 등 K-소스를 전면에 내세웠다.

아누가 2025의 샘표 부스. (사진=샘표)

특히 요리에센스 연두는 ‘아누가 2025’ 혁신제품으로 선정돼 K-푸드의 혁신성과 글로벌 경쟁력을 대표하는 제품으로 주목받았다. 100% 식물성 제품이면서도 고기를 넣은 듯 요리의 풍미를 높이는 점에서 혁신적이라는 평가를 받았다는 설명이다. 

또 향신료나 오일, 소금, 버터 등 추가 재료 없이도 깊은 감칠맛을 내 조리 시간이 단축될 뿐만 아니라 건강과 환경에도 이롭다는 점 또한 부스 방문객들로부터 획기적이라는 반응을 이끌어냈다.

관련기사

‘유기농 고추장’도 떡볶이, 비빔밥 등 한식 특유의 ‘빨간 맛’에 호기심을 느낀 외국인들의 발길을 붙잡았고 ‘아누가 2023 혁신제품’으로 선정된 바 있는 ‘완두간장’은 대두 알레르기가 있는 소비자도 한국 간장의 풍부한 맛을 부담 없이 즐길 수 있다는 점에서 주목받았다.

샘표 관계자는 “K-컬처의 눈부신 활약과 함께 K-푸드의 혁신성과 지속가능성에 대한 관심과 기대도 무척 높다는 것을 확인한 자리였다”며 “우리 장(醬)이 한국의 맛과 식문화를 알리는 대표적인 문화 상품으로 세계인의 사랑을 받도록 연구 개발 및 해외 마케팅에 더욱 힘을 쏟겠다”고 말했다.

김민아 기자jkim@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
요리에센스 고추장 식품박람회 연두 샘표 아누가 시알파리 푸덱스재팬

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

인텔 "팬서레이크, 성능·효율성 모두 잡은 차세대 플랫폼"

국정감사에 통신사 CEO 줄소환...빅테크 인사도 상당수

SK하이닉스, 시총 '300조원' 첫 돌파…AI 메모리로 주가 고공행진

피규어AI, 3세대 휴머노이드 '피규어03' 공개

ZDNet Power Center