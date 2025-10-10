11번가, 명절 증후군 날리는 타임딜 세일한다

SK스퀘어 자회사 11번가가 11일부터 3일간 10월 ‘월간 십일절’을 열고 추석 연휴의 마무리를 도와줄 제품군 중심, 총 580여 개의 타임딜 상품을 최대 78% 할인 판매한다.

명절 증후군을 이겨내는데 도움이 되는 헬스케어 용품, 건강기능식품 등과 함께 쌀쌀해진 가을 날씨에 대비하는 상품들을 할인가로 선보인다.

수고한 나를 위한 ‘셀프 힐링템’으로 제격인 ‘비타그램 파워 온열 미니 종아리 발마시지기’(12일 오후 11시, 2만8천원대)와 ‘바디프랜드 팔콘SV 안마의자’(13일 오후 7시, 324만원대)를 비롯해 ‘한삼인 홍삼진 굿데이스’(11일 오후 4시, 10ml*60 포, 2만4천원대)와 ‘발레아 컨센트레이트 캡슐 앰플’(11일 오후 7시, 10개, 1만8천800원)을 ‘타임딜’ 특가로 내세웠다.

11번가 10월 월간 십일절

‘급찐급빠’(급하게 찐 살을 급하게 빼는)를 위한 상품들도 준비했다. 포만감 유지에 도움을 주는 ‘올바른 유기농 엑스트라버진 올리브오일+레몬즙’(11일 오후 2시, 각 14포*2박스, 1만8천900원), 다이어트 식단으로 좋은 ‘순수한집 곤약쫀드기’(11일 오후 3시, 30개입, 9천900원)와 ‘허닭 닭가슴살 소스 스테이크’(11일 오후 8시, 4팩, 4천790원) 등을 할인가에 모았다.

일교차가 큰 가을 날씨로 접어들며 추위를 미리 대비하려는 고객 수요도 공략한다. ‘경동나비엔 Wi-Fi 카본매트’(EME500 싱글/더블, 12일 오후 11시, 17만원대/19만원대)와 ‘쁘리엘르’, ‘아망떼’ 등 인기 침구 브랜드들의 가을∙겨울용 차렵이불, 털 안감을 더해 포근한 ‘크록스 라인드 클로그’ 신상품과 ‘오즈어그웨어 밴딩 양털 슬리퍼’ 등 얼리버드족을 위한 상품들도 다양하게 마련했다.

가을을 맞이해 100% 당첨 확률로 11페이 포인트를 증정하는 ‘가을 전어 잡기’ 이벤트도 진행한다. 지난 9월 한 달 동안 11번가에서 구매한 고객이라면 누구나 매일 참여 가능하며, 추첨을 통해 하루 최대 5천포인트를 즉시 지급한다.

3천원 장바구니 할인쿠폰(4만원 이상 구매 시)을 매일 오전 9시와 오후 7시에 선착순 발급하며, ‘월간 십일절’ 엠블럼 부착 상품 대상 ‘2천원 할인 장바구니 쿠폰’(2만원 이상 구매 시)도 매일 ID당 1회 제공한다.

11번가 고광일 영업그룹장은 “최장 열흘에 달하는 황금연휴를 보내고 일상으로 복귀하는 고객들이 10월 ‘월간 십일절’ 쇼핑을 통해 명절 스트레스를 떨쳐낼 수 있길 바란다”고 말했다.