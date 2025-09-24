11번가, ‘원신·갤럭시 스토어’ 협업 굿즈 단독 판매

11번가는 게임 ‘원신’과 ‘갤럭시 스토어’가 협업해 선보이는 한정판 굿즈 ‘갤럭시 스토어 원신 라이오슬리 액세서리 시리즈’를 온라인 채널 중 단독 판매한다고 24일 밝혔다.

협업을 통해 공개하는 한정판 굿즈는 ‘원신’의 캐릭터 ‘라이오슬리’를 테마로 디자인한 모바일 액세서리로, 갤럭시 Z 폴드7 액세서리 에디션부터 최신 갤럭시 버즈 액세서리까지 다양하게 선보인다.

이번 ‘갤럭시 스토어 원신 라이오슬리 액세서리 시리즈’는 온라인에서는 11번가에서 판매되며, 오프라인에서는 삼성스토어 홍대에서 진행되는 ‘폰타인 라이브하우스 인 삼성스토어 홍대’ 행사를 통해 만나볼 수 있다. 총 8종의 굿즈로 출시되며 11번가에서 4종이 판매된다.

(사진=11번가)

11번가는 오는 25일 오전 10시 30분부터 이번 굿즈의 판매를 시작한다. ▲아크릴 팝업 액자 ▲갤럭시 Z 폴드7 마그넷 케이스 ▲마그넷 카드 포켓 ▲무선 충전기 등으로 구성된 ‘갤럭시 Z 폴드7 원신 라이오슬리 액세서리 에디션’이 판매된다.

에디션 구매 고객에게는 오는 25일 갤럭시 스토어를 통해 유료 출시 예정인 ▲‘스페셜 테마(’라이오슬리 보이스 알람음, 스페셜 아이콘, 애니메이션 락스크린 등 포함)’에 더해 ▲‘갤럭시 스토어 할인쿠폰’ ▲‘원신 인게임 아이템’ 등의 혜택을 제공한다.

11번가 단독 판매 상품도 만나볼 수 있다. ‘갤럭시 Z 폴드7 원신 라이오슬리 LD 마그넷 케이스’, ‘갤럭시 S25 울트라 원신 라이오슬리 SD 마그넷 케이스’는 온오프라인 가운데서도 11번가에서만 구매할 수 있다.

이외에도 무선 이어폰 전용 액세서리인 ‘갤럭시 버즈3·버즈3 프로 원신 라이오슬리 케이스’도 함께 만나볼 수 있다.

유승범 11번가 디지털·리빙·뷰티담당은 “많은 팬들의 기대를 모으고 있는 갤럭시 스토어X원신 굿즈를 소개하게 돼 의미있게 생각한다”며 “앞으로도 고객들의 다양한 관심사와 트렌드를 고려한 차별화된 상품을 지속적으로 선보여 특별한 쇼핑 경험을 제공하겠다”고 말했다.