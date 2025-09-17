11번가 ‘싸이닉’, 다이소 전용 ‘남성 화장품’ 라인 출시

11번가는 자체 뷰티 브랜드 ‘싸이닉’이 균일가 생활용품점 다이소 전용 남성용 화장품 라인 ‘싸이닉 파워 옴므’를 출시했다고 17일 밝혔다.

다양한 스킨케어 기능을 모두 담은 ‘올인원 플루이드’ 3종을 포함해 ▲클렌징폼 ▲선크림 ▲립밤까지 총 6종으로 구성됐다. 전국 800여 개의 다이소 오프라인 매장과 온라인몰에서 판매한다. 가격은 3천원 또는 5천원 균일가다.

이번에 선보인 ‘싸이닉 파워 옴므 올인원 플루이드’는 여러 단계의 스킨케어가 부담스러운 바쁜 남성들을 타깃으로 스킨·로션·에센스 기능을 모두 담았다. 건조한 피부를 위한 ‘하이드로 퍼밍’, 민감한 피부를 위한 ‘시카 수딩’, 칙칙한 피부를 위한 ‘비타 톤업’ 3종으로 출시됐다.

‘싸이닉 파워 옴므 퍼펙트 클렌징 폼’은 클렌징과 쉐이빙에 모두 사용할 수 있다. ‘싸이닉 파워 옴므 워터리 선크림’은 SPF 50+/PA++++의 자외선 차단 기능을 갖췄으며 미백과 주름개선을 돕는 성분까지 포함했다.

pH 반응형 립밤인 ‘싸이닉 파워 옴므 블랙 립밤’은 입술에 바르면 개인 피부에 맞춰 색이 변하는 것이 특징이다.