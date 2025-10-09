인도 국영통신사 "8개월내 LTE 기지국, 5G로 전환”

인도의 국영 이동통신사 BSNL이 8개월 내 전굮의 4G 기지국을 5G로 바꾼다. 현지 민간 통신사 세 곳에 이어 국영 통신사까지 5G 네트워크 구축에 본격적으로 참여하는 것이다.

8일(현지시간) RCR와이어리스에 따르면 인도 현지 언론은 조티라디티야 신디아 통신부 장관의 발언을 인용해 일제히 보도했다.

BSNL이 인도 자체 기술로 5G 네트워크를 구축하겠다고 밝힌 점이 눈길을 끄는 대목이다.

(사진=클립아트코리아)

신디아 장관은 “BSNL이 4G 구축을 시작할 당시 외국 장비를 사들이는 것이 쉬운 길이었지만, 세계에 단 4개밖에 없는 외국 공급사에 의존하지 않고 우리 스스로 4G 기술을 개발하기로 결정한 것이 진정한 도전이었다”고 말했다.

이어, “불과 22개월 만에 인도는 자체 코어 소프트웨어와 무선접속망(RAN)을 개발하고, TCS(타타상담서비스)를 SI로 확보했다”고 강조했다.

한편 BSNL의 4G 기지국은 2024년 기준 9만8천개로 늘었으며, 이를 통해 2천200만 명의 가입자에 서비스를 제공하고 있다. 인도 정부는 올해 6월 BSNL이 10만개의 4G 기지국을 구축할 계획이라고 밝혔다.

현지 언론들은 BSNL이 연내 델리와 뭄바이에서 5G 서비스를 개시할 것이라고 내다봤다. 이는 외산 장비에 의존하지 않고 시범 테스트에서 만족할 결과를 얻었다는 뜻으로 풀이된다.