[1분건강] 초고령화에 허리 아픈 어르신 는다

우리나라가 초고령화 사회에 진입하면서 어르신들의 의료 지출이 늘고 있다.

혼자 사는 김명자(69세)씨는 허리통증을 견디다 못해 병원을 찾았다. 5년 가까이 허리통증에 시달리고 있는 김씨는 통증이 있을 때마다 파스를 부치거나 진통제로 통증을 견뎌 왔다. 혼자 살다 보니 허리통증이 있어도 자세한 병원 진료나 치료를 미루는 날이 많아졌다.

최근 평소와 달리 허리가 쉽게 펴지지 않고, 허리통증의 정도 또한 심해진 것을 느꼈다. 특히 일어설 때는 지팡이를 짚어야만 일어설 수 있었고, 물건을 들어 올리는 일은 불가능했다. 밤이면 통증이 참을 수 없을 정도로 심해져 결국 병원을 찾았다. 김 씨의 병명은 ‘척추압박골절’이었다.

사진=미래본병원

질병관리청의 2024년 국민건강영양조사에 따르면, 표본 조사한 65세 이상 인구의 골다공증 유병률은 18.0%로 나타났다. 골다공증 유병률은 여성이 31.6%로, 남성 3.8%보다 현저히 높았다.

여성가족부의 2025 통계로 보는 남녀의 삶을 보면, 작년 1인 가구는 804만5천 가구로 일반 가구의 36.1% 차지했다. 2010년 414만2천명 대비 1.9배 증가한 규모다.

이 가운데 여성의 1인 가구 비율이 가장 높은 연령대는 60대(18.7%)로 나타났다. 70대는 15.6%, 80대 이상은 13.3%로 남성과 비교해 각각 2.1배, 4배 규모였다. 전체에서 60대 고령층이 차지하는 비중은 절반 수준(47.6%)으로, 남성(27.1%)과 차이가 컸다. 맞벌이 가구는 지난해 608만6천 가구로 48%를 차지했다.

홀로 사는 어르신들은 병을 더 키우는 경우가 많다. 자식이나 주변의 도움을 받는 것이 쉽지 않고, 무거운 물건 하나 들어야 하는 경우도 본인의 판단으로 행동하는 경우가 많기 때문이다. 통증이 생겨도 병원을 방문하기보다는 시간을 지체하고 파스나 진통제로 버티는 경우가 많다.

65세~70세를 넘으면 허리나 무릎의 경우, 급격한 퇴행성으로 인해 움직임이 둔해지기 때문에 섣부른 움직임은 ‘척추압박골절’이나 ‘퇴행성 관절염’ 등 근골격계 질환을 부를 수 있다.

노인층의 경우 골다공증으로 인한 척추압박골절이 발생하는 경우가 많아서 골다공증 치료를 반드시 받아야 한다. 물기가 많은 화장실은 어르신들이 쉽게 넘어져 척추압박골절 질환에 걸리는 경우가 많다. 화장실 낙상을 방지하기 위해서는 바닥이 미끄럽지 않은 슬리퍼를 사용하고 미끄럼 방지 스티커를 욕실에 부착해 낙상을 방지해야 한다.

야외 활동이 있을 때 지팡이 등 보조기구를 이용해 넘어지는 것을 예방하는 것이 중요하다. 또 버스를 이용할 시 급정거에 대비해, 손잡이를 반드시 잡으면 사고를 막을 수 있다.

미래본병원 김형석 신경외과 전문의는 “65세 이상의 노인분들은 허리가 많이 굳은 상태에서 무리한 행동을 하시다가 척추압박골절로 내원하시는 경우가 늘고 있다”라며 “척추압박골절의 경우 노인분들에게 많이 나타나는 병이지만, 기존 퇴행성 척추 질환에서 질환을 키워오는 경우가 대부분이기 때문에 평소 정기적인 건강 검진을 받는다면 질환의 발전을 막을 수 있다”라고 조언했다.