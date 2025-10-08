중고폰도 애플 강세…신흥시장 성장률 삼성 3배

교체주기 장기화로 선진국 리퍼비시드폰(이하 리퍼폰) 시장이 정체한 반면, 신흥 시장은 애플을 앞세워 성장 폭을 넓혔다. 리퍼폰은 인증 중고폰을 의미한다.

8일 시장조사업체 카운터포인트리서치에 따르면 올해 상반기 선진 시장 리퍼폰 성장률은 평균 1%에 그친 반면, 신흥 시장은 4% 증가했다. 일본은 지난해부터 완만하지만 꾸준한 플러스 성장을 지속했으나, 미국과 주요 유럽 국가는 미미한 증가에 그치거나 오히려 감소세를 보였다.

지역별 리퍼비시 스마트폰 판매량, 2024년 1분기 vs 2025년 1분기 (표=카운터포인트리서치)

애플이 전체 성장을 견인했다. 올 상반기 애플 리퍼폰 판매량은 전년 동기 대비 7% 늘었다. 삼성전자는 선진 시장에서 점유율이 4%p가량 개선됐지만, 신흥 시장에서 애플이 기록한 12% 성장에 비하면 상승 폭이 제한적이었다.

보상판매 확산으로 중고 기기 유입은 늘었으나, 고가 프리미엄급 매물은 대형 사업자에 집중되는 양상이 두드러진다. 올해 애플 사용자 조사에 따르면 미국 아이폰 사용자 3명 중 1명은 새 기기를 사기 전 기존 아이폰을 보상판매하거나 별도로 판매한 것으로 나타났다. 영국·중국·인도 등 다른 주요 시장에서는 이 비율이 상대적으로 낮았다.

제품 구성을 보면 올 상반기 세계 리퍼폰 가운데 5G 모델 비중은 57%로 집계됐으며, 전년 동기 대비 65% 증가했다. 연말까지 5G 비중은 추가 확대될 것이란 전망이 우세하다.

향후 시장 여건은 녹록지 않다. 카운터포인트 얀 스트리작 연구위원은 “리퍼폰 시장 경쟁이 심화하면서 업체 이익률이 낮아지고 중고폰 물량 확보도 어려워지는 추세”라며 “공급 감소로 수입국 선택지가 줄어드는 가운데 기업들은 운영비를 낮추려 하고, 그 결과 미수리 중고폰(As-Is) 거래가 꾸준히 늘고 있다"고 분석했다.

이어 "상반기에도 As-Is 판매량이 전년 동기 대비 10% 증가해 리퍼폰 성장률을 앞질렀다"며 "이러한 흐름은 향후 몇 년간 지속될 것”이라고 예측했다.

카운터포인트리서치는 하반기 전망과 관련해서는 글로벌 무역 경로에 큰 차질이 발생하지 않는다면 리퍼폰 시장이 거시 불확실성에 비교적 탄력적으로 대응할 것으로 전망했다. 확대되는 보상판매 프로그램은 공급 부족을 일부 완화하고, 아이폰 13·아이폰 14 시리즈, 삼성 갤럭시S 시리즈 등 최신 라인업에 대한 수요는 특히 선진 시장에서 계속 늘어날 가능성이 크다고 전망했다.