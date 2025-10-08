"아버지 두 번 죽이는 짓"…故 로빈 윌리엄스 딸, '고인 딥페이크'에 경고

고(故) 로빈 윌리엄스의 딸 젤다 윌리엄스가 무분별하게 확산하는 부친의 인공지능(AI) 생성 영상에 제동을 걸고 나섰다.

8일 더가디언 등 외신에 따르면 영화 제작자이기도 한 젤다 윌리엄스는 자신의 인스타그램을 통해 부친을 AI로 재현한 영상을 더는 보내지 말아 달라고 공개적으로 호소했다.

그는 "이런 행위는 인간의 삶을 역겹게 가공하는 것과 같다"며 특히 AI 콘텐츠를 미래가 아닌 과거를 되새김질해 재소비하는 '콘텐츠 인간 지네'에 비유하며 혐오감을 드러냈다.

윌리엄스는 AI 영상이 고인의 명예를 훼손하는 어리석은 시간 낭비일 뿐이라고 지적했다. 앞서 지난해에도 AI 재현물을 '끔찍한 프랑켄슈타인 괴물'이라 칭하며 고인과 같이 동의할 수 없는 인물에 대한 AI 학습 시도에 우려를 표한 바 있다.

젤다 윌리엄스의 이번 발언은 최근 소셜미디어를 중심으로 급증하는 유명인 딥페이크 문제와 맞닿아 있다. 스칼렛 요한슨과 닐 핀 등 다른 유명인사들 역시 사기 광고나 허위 영상으로 피해를 입었다.

업계에서는 최근 확산하는 저품질 AI 콘텐츠 일명 'AI 슬롭' 현상의 배경으로 오픈AI의 '소라 2'와 같은 고성능 영상 생성 AI의 등장을 꼽는다. 일부 로빈 윌리엄스 딥페이크 영상 역시 이 기술로 만들어진 것으로 추정된다.

이에 대해 오픈AI 측은 공식적인 입장을 내놨다. 바룬 셰티 오픈AI 미디어 파트너십 책임자는 "저작권자의 요청이 있을 경우 소라에서 해당 캐릭터를 차단하고 삭제 요청에 대응할 것"이라며 "권리 보유자와 협력하겠다"고 밝혔다.