오픈AI, '데브데이 2025'서 비공개 프로젝트 공개한다

오픈AI가 연례 개발자 행사에서 인공지능(AI) 신제품과 기술 비전을 공개한다.

오픈AI는 6일(현지시간) 미국 샌프란시스코 포트 메이슨 컨벤션홀에서 '데브데이 2025'를 개최한다고 보도했다.

이번 행사에서는 AI 브라우저와 소셜미디어형 서비스, AI 전용 기기 등 오픈AI의 비공개 프로젝트가 일부 공개되는 것으로 전해지고 있다.

오픈AI가 연례 개발자 행사에서 인공지능(AI) 신제품과 기술 비전을 공개한다. (사진=오픈AI)

행사는 샘 알트먼 오픈AI 최고경영자(CEO) 기조연설로 시작된다. 기조연설은 약 한 시간 진행되며 오픈AI 홈페이지에서 생중계된다.

오후에는 그렉 브록먼 오픈AI 사장과 올리비에 고드먼 플랫폼 책임자가 발표 무대에 오른다. 이후 알트만 CEO와 조니 아이브 전 애플 수석 디자이너가 'AI 시대의 창조적 제작'을 주제로 45분간 대담할 예정이다.

대니얼 루리 샌프란시스코 시장, 마이클 트루엘 커서 CEO, 벤처캐피털 안드리센 호로위츠(a16z)의 파트너 킴벌리 탄 등 외부 연사들도 무대에 선다. 오픈AI 내부에서는 모델 행동 연구자 로렌시아 로마니우크와 코덱스 팀 리드 알렉산더 엠비리코스가 발표자로 참여한다는 추측도 이어지고 있다.

행사장에는 AI를 직접 체험할 수 있는 공간도 운영된다. ‘소라 시네마’에서는 영상 생성 모델 ‘소라’로 만든 단편 영화를 팝콘과 함께 감상할 수 있고, ‘앨런 튜링 부스’에서는 컴퓨터 과학자의 AI 아바타가 관람객과 실시간 대화를 나눈다.

이번 행사는 구체적인 발표 내용이 철저히 비공개다. 이에 일각에선 GPT스토어 확장, AI 디바이스 실체 공개 등 신제품 관련 소식이 나올 것이란 추측도 나오고 있다.

오픈AI는 "참석자들은 차세대 기술과 제품을 가장 먼저 만나볼 것"이라며 "연구·제품·엔지니어링 팀의 이야기를 직접 들을 수 있다"고 홈페이지에서 밝혔다.