로브로스, IEEE-RAS 휴머노이드 대회 우승

국내 로봇기업 로브로스가 세계 로봇 연구자들이 모이는 국제 무대에서 쾌거를 달성했다. 휴머노이드 '이그리스-C'가 보행 성능 대회에서 우승하며 글로벌 경쟁력을 입증했다.

로브로스는 휴머노이드 '이그리스-C(IGRIS-C)'가 지난 9월 30일부터 10월 2일까지 서울 코엑스에서 열린 'IEEE-RAS 제24회 휴머노이드 로봇 국제학술대회' 부대행사인 이족 정적 장애물 회피 경쟁에서 우승했다고 2일 밝혔다.

로브로스 휴머노이드 '이그리스-C'가 IEEE-RAS 제24회 휴머노이드 로봇 국제학술대회에서 보행하고 있다. (사진=로브로스)

이그리스-C는 인공지능(AI) 연구자들이 활용할 수 있는 범용 연구 플랫폼으로 설계됐다. AI 학습 데이터 확보뿐 아니라 산업 환경 실증(POC) 단계에도 활용할 수 있어 연구와 산업을 연결하는 교두보로 평가된다.

하드웨어 설계를 총괄한 김승연 박사는 "이그리스-C는 다양한 작업 환경에 적용 가능한 범용 휴머노이드 플랫폼을 지향했다"며 "비율과 무게의 균형을 통해 안정성을 확보했다"고 말했다.

보행 기술을 구현한 임대규 박사는 "강화학습 기반 보행 기술을 자체 구현했지만 이제 시작 단계"라며 "향후 강화학습 기반 전신 제어와 시각-언어-행동(VLA) 기반 양팔 조작 기술을 산업 수준으로 발전시켜 인력난 해소에 기여하겠다"고 밝혔다.

노승준 로브로스 대표는 "사람 중심의 인프라를 활용하려면 이족보행 기술은 필수"라며 "이번 성과를 계기로 계단이나 언덕 등 복잡한 지형에서도 자연스러운 보행이 가능한 수준으로 발전시키겠다"고 밝혔다.