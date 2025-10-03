추석 연휴, 'X박스 클라우드 게이밍'으로 즐길만한 게임은

마이크로소프트의 X박스는 클라우드 게이밍 서비스로 즐길 수 있는 추석 연휴 추천 게임 리스트를 게임 라이브러리에 추가했다.

3일 X박스에 따르면 클라우드 게이밍 서비스로 즐길 수 있는 추석 연휴 게임 리스트가 업데이트됐다.

공개된 게임을 보면 로그라이트 호러 캐주얼과 쿠킹, 협동 전투 등 이용자의 상황에 맞게 즐길 수 있는 게임으로 구성한 것을 엿볼 수 있다.

X박스 로고.

X박스 클라우드 게이밍(베타)은 게임패스(Game Pass) 얼티밋의 일환으로 제공되는 서비스로, 수백 가지 고품질 게임을 설치 없이 스트리밍으로 즉시 플레이할 수 있게 해준다. 별도의 용량 부담이나 설치 대기 시간이 없는 만큼, 누구나 부담 없이 새로운 게임을 탐색하고 경험할 수 있다는 점이 특징이다.

또한 콘솔과 PC는 물론 스마트폰, 태블릿, 일부 삼성 및 LG 스마트TV 등 다양한 기기를 지원해 콘솔이 없어도 사용자가 이미 보유하고 있는 기기에서 간편하게 게임을 즐길 수 있다.

최근 해당 서비스의 게임 라이브러리에는 블록버스터 대작부터 인디 타이틀까지 폭넓은 장르가 포함된 것을 확인할 수 있다. 특히 크로스 디바이스 멀티플레이 기능을 통해 가족, 친척, 친구와 함께 즐길 수 있는 게임을 추천했다.

뱀파이어 서바이버즈.

먼저 장거리 귀성길의 지루함을 덜어줄 게임으로는 '뱀파이어 서바이버즈(Vampire Survivors)'를 꼽았다.

해당 게임은 미니멀한 플레이와 로그라이트 요소가 가미된 고딕 호러 캐주얼 장르다. 이용자는 무기를 업그레이드하고, 버스와 기차 안에서 수많은 어둠의 존재를 상대로 생존하는 재미를 경험할 수 있다.

'옥토패스 트래블러 II(OCTOPATH TRAVELER II)'는 JRPG 특유의 감수성이 담긴 서사적인 모험 재미로 귀성길 즐길만한 게임이다. 이 게임은 세계적으로 큰 호평을 받은 스퀘어에닉스 '옥토패스 트래블러' 시리즈의 두 번째 타이틀로, 8명의 여행자가 새로운 대륙 '솔리스타'를 모험하는 이야기를 담았다.

마인크래프트 던전스.

가족과 친척이 함께 즐길만한 게임으로는 '마인크래프트 던전스(Minecraft Dungeons)'와 '오버쿡! 2(Overcooked! 2)'가 있다.

'마인크래프트 던전스'는 클래식 던전 크롤러에서 영감을 받아 마인크래프트 세계에 구현된 액션 어드벤처 장르다. 최대 4명의 플레이어가 함께 보물로 채워진 던전을 탐험하고, 다양한 악당과 전투의 재미를 강조했다.

'오버쿡! 2'는 양파 왕국에서 요리사 팀을 구성해 즐기는 파티 쿠킹 액션 장르다. 다채로운 맵에서 플레이어들과 협동해 초밥, 케이크, 버거 등의 메뉴를 요리하면서, 세대와 관계없이 탄탄한 팀워크를 바탕으로 웃음과 활기를 더할 수 있다.

P의 거짓.

기어스 오브 워 리로디드.

'P의 거짓(Lies of P)'과 '페르소나4 더 골든(Persona 4: The Golden)'은 추석 연휴 후반 혼자만의 시간을 즐길 수 있는 게임으로 평가 받는다.

P의 거짓은 피노키오 동화를 잔혹극으로 재해석한 네오위즈의 액션 RPG다. 벨에포크 시대를 배경으로 주인공 P가 제페토를 도와 비극을 해결하고 인간이 되어가는 여정을 그리며, 다크 판타지 세계관과 몰입도 높은 전투를 선사한다.

페르소나4 더 골든은 학창 시절의 청춘 감성과 독창적인 RPG 전투로 세계 게이머에게 큰 사랑을 받은 아틀라스의 대표작이다. 시골 마을에서 벌어진 연쇄 살인 사건에 얽힌 미스터리를 풀어가며, 독창적인 서사와 따뜻한 인물 관계 속에서 고요한 몰입감을 느낄 수 있다.

이와 함께 기어스 오브 워: 리로디드(Gears of War: Reloaded)도 있다. 이 게임은 블록버스터 대작 '기어스 오브 워'의 리마스터 버전이다. 크로스 플레이를 지원해 기기에 상관없이 친구들과 분대를 이루고 협동 전투를 즐길 수 있어 올 추석 연휴 좋은 반응이 기대된다.