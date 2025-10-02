마음AI, 시니어 헬스케어 기업 케어링과 협력

피지컬AI(Physical AI) 대표기업 마음AI(대표 유태준)는 1일 시니어 헬스케어 기업 케어링(대표 김태성)과 공동 연구 및 기술 개발을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

협약에 따라 양사는 Physical AI 프로젝트 등 공동 사업 추진 분야에서 실제적인 연구·개발이 원활히 진행될 수 있도록 협력하고, 구체적인 실행 계획을 상호 협의하며 협력 사업을 추진한다. 케어링은 전국에서 1만 명이 넘는 요양보호사를 직접 고용해 케어서비스를 제공하고 있으며, 이러한 관리 역량을 기반으로 휴머노이드 개발에 필요한 모션데이터 생성 사업부 '모션스케일(Motion Scale)'을 발족했다.

음AI의 손병희 연구소장과(오른쪽) 케어링 김태성 대표(왼쪽)가 한국피지컬AI협회 국회 컨퍼런스에서 MOU를 체결했다.

모션스케일 사업부는 학습용 로봇 모션데이터 생성 및 수집, 환자 데이터 분석 ERP 등 관련 기술을 고도화할 예정이다. 마음AI는 이번 협약을 통해 케어링과 협력함으로써 헬스케어 분야에서도 Physical AI 기술 적용 가능성을 넓히고, 로봇과 휴머노이드 개발을 위한 데이터 기반 연구·개발을 강화할 계획이다. 또 자사가 보유한 핵심 기술인 온디바이스 음성대화 'AI SUDA', 온프레미스 Agent LLM MAAL, 자율주행 기반 Vision-Language-Action 모델 WoRV와 케어링의 모션데이터 생성 역량을 결합해 Physical AI의 실질적 발전을 추진한다.

마음AI 손병희 연구소장은 “케어링과의 협력은 Physical AI 연구와 기술 개발을 한층 강화할 수 있는 기회”라며 “특히 헬스케어 분야에서도 Physical AI의 적용 폭을 넓혀 새로운 연구·개발 성과를 만들어가겠다”고 말했다.