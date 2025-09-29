마음AI, '피지컬AI 글로벌 얼라이언스' 참여

마음AI(대표 유태준)는 29일 출범한 ‘피지컬AI 글로벌 얼라이언스’의 기술(모델·데이터) 분과에 참여한다고 29일 밝혔다. 피지컬AI 분야에서 독자적인 기술력과 상용화 경험을 갖춘 기업으로서의 입지를 더 확고히 했다고 설명했다.

이번 얼라이언스는 과학기술정보통신부, 산업통상자원부, 중소벤처기업부 등 정부 부처와 국회, 주요 대기업·중견기업, 학계, 연구기관이 함께 참여해 피지컬AI 글로벌 주도권 확보를 목적으로 공식 출범한 산·학·연·관 협업 플랫폼이다.

기술, 솔루션, 거버넌스, 인재, 글로벌 협력 등 5개 생태계 분과와 ADV(AI Defined Vehicle), 완전자율로봇, 주력산업, 웰리스테크, ACR(AI Computing Resource) 등 5개 도메인 분과로 구성된다. 정보통신산업진흥원(NIPA)이 운영을 지원한다.

마음AI 제품들.

5개 분과 중 마음AI는 기술(모델·데이터) 분과에 합류해 데이터 인프라 구축, 모델 고도화, 표준화 전략 등 핵심 의제 논의에 참여한다.

그동안 마음AI는 VLA(Vision-Language-Action) 기반 피지컬AI 모델을 자체 개발해 자율주행 농기계, 순찰 로봇, 배리어프리 키오스크, AI 근로감독관 시스템 등 다양한 산업 현장에 적용하며 기술을 실증해 왔다. 이러한 경험은 연구 수준에 그치지 않고 실제 환경에서 검증된 데이터와 상용화 성과를 쌓아온 사례로 평가된다.

이번 합류를 통해 마음AI는 기술(모델·데이터) 분과에서 국내 피지컬AI 데이터 생태계 조성과 모델 고도화 논의의 주체로 활동할 예정이다. 특히 수년간의 산업별 실증 경험은 얼라이언스 내에서 표준 제정과 실증 인프라 확산을 이끌어가는 데 중요한 역할을 할 것으로 기대된다.

회사는 "이번 참여를 계기로 기술적 성과를 넘어 국내 피지컬AI 생태계 확장과 글로벌 경쟁력 강화를 주도하겠다"면서 "산업 현장에서 작동하는 AI, 실질적 가치를 창출하는 AI를 지향하며, 피지컬AI 시대를 선도하는 기업으로 도약해 나가겠다"고 밝혔다.