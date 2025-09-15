마음AI, 국방AI 상용화 가속도

마음AI(대표 유태준)가 국방AI 상용화에 가속도를 내고 있다.

15일 회사는 온디바이스(On-Device) AI와 전술 AI, 자율제어 기술을 앞세워 국방 분야로의 본격 진출에 속도를 내고 있다고 밝혔다.

김문환 CTO 주도 아래 마음AI는 ▲MAAL(Agent LLM) ▲SUDA(초저지연 음성 대화 AI) ▲WoRV(E2E 자율제어 로보틱스 모델) ▲BODA(Vision-Language 모델) 등 자체 개발한 파운데이션 모델을 기반으로 통신망 제약 환경에서도 작동 가능한 실시간 분석·의사결정 기술과 무인 로봇·드론 자산 통합 운용 체계를 구축 중이다

마음AI 정찰 로봇 소라(SORA)의 지뢰탐지 이미지.

특히 국산 SoC 기반 경량화 솔루션은 높은 보안성과 현장 적용성을 갖춘 것이 강점으로, 자율주행 로봇 및 전술 데이터 분석 모델과 결합해 지휘·통제·결심 체계를 혁신적으로 지원하는 핵심 기술로 평가받고 있다고 회사는 설명했다.

김문환 마음AI CTO는 "국방AI는 단순한 자동화가 아니라, 지휘와 통제를 새롭게 정의하는 전환점”이라며 “마음AI는 세계적 수준의 기술력과 민첩한 개발 역량으로 국방 패러다임 변화를 선도할 것”이라고 강조했다. 이어 "산업·공공 분야에서 축적한 기술력을 토대로 국방AI로까지 영역을 확대한 마음AI는 ‘기술 중심 국방AI 전문기업’으로서 방위산업 혁신의 핵심 파트너로 자리매김하고 있다"고 덧붙였다.