인챈트-아이엠브랜드, MCN 업무협약 체결

게임 전문 MCN 기업 인챈트와 e스포츠·스포츠 전문 MCN 아이엠브랜드가 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다고 2일 밝혔다.

양사는 이번 협약을 통해 정기적인 MCN 대항전 포맷을 기획해 게임·e스포츠 콘텐츠 시장의 새로운 협력 모델을 제시할 방침이다.

주요 협력 분야는 ▲합동 콘텐츠 제작 및 정기 대항전 개최 ▲광고·사업 제휴 ▲교육·인프라 공유 등이다.

인챈트-아이엠브랜드 업무협약 체결.

양사는 정기전에 앞서 오는 10월 13일부터 14일까지 이틀간 크리에이터 교류를 위한 친선전을 먼저 개최한다. 친선전은 양사 소속 크리에이터들이 참여하는 교류형 콘텐츠로 진행될 예정이다.