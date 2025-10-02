[기고] AI와 네트워크의 결합이 가져올 디지털 혁신

인공지능(AI)은 이제 기업 운영 전반에서 혁신의 핵심으로 자리잡았다. 특히 네트워킹 분야에서 AI는 단순한 기술적 도구를 넘어, 기업의 효율성과 장기적인 경쟁력을 좌우하는 전략적 자산으로 부상하고 있다. AI옵스(Ops)와 넷데브옵스(NetDevOps) 환경에서 AI를 이해하고 활용하는 것은 더 이상 기술적 과제가 아닌 디지털 전환 속도를 결정짓는 필수 전략이라 할 수 있다.

AI가 네트워킹에 가져오는 변화는 실제 적용 사례에서 명확히 드러난다. 우선 연결성 측면에서 AI는 유무선 네트워크를 단순한 접속 도구에서 '지능형 연결'로 발전시킨다. 이를 통해 사용자 경험 개선, 네트워크 관리 간소화, 문제 탐지·해결 속도 상승으로 전반적인 성능과 안정성이 강화된다. 보안 측면에서도 AI의 역할은 매우 중요하다. AI 기반 실시간 예측·방지를 통해 위협을 정확히 식별하고 자동으로 대응함으로써 기업의 보안 수준을 크게 올린다.

최적화 영역에서는 방대한 네트워크 트래픽을 분석해 대역폭을 동적으로 조정함으로써, 트래픽이 집중되는 피크 시간에도 일관된 품질을 유지하고 운영 비용을 절감할 수 있다. AI의 인사이트 제공 기능은 잠재적 문제를 사전에 식별하고 선제적 대응을 가능하게 해 서비스 중단이나 장애로 인한 리스크를 크게 줄일 수 있다.

채기병 한국HPE 네트워킹 부문 총괄 지사장. (사진=한국HPE)

이처럼 네트워킹에서의 성공적인 AI 통합을 위해서는 신중한 계획과 단계적 실행에서 시작된다. 이 과정에서 네트워크 관리자와 소프트웨어 엔지니어의 역할은 매우 중요하다. 이들은 AI 기반 네트워크 솔루션을 직접 구현하고 운영할 뿐만 아니라, 복잡한 네트워크 인프라 구조를 가장 잘 이해하고 있어 잠재적인 문제를 조기에 식별할 수 있다.

따라서 이들이 AI를 적극적으로 활용할 수 있도록 포괄적인 지식과 교육을 제공하는 것이 무엇보다 중요하다. 기업은 명확하고 측정 가능한 목표를 설정하고, 소프트웨어장비 업그레이드를 위한 예산을 확보하며, 조직 내 AI 이니셔티브를 지지하는 혁신 문화를 정착해야 한다.

오늘날 복잡하고 방대한 네트워크 환경은 인간이 수동으로 관리하기에는 한계를 넘어섰다. 기업은 네트워크 관리자와 소프트웨어 엔지니어가 클라우드 네이티브 네트워크 관리 솔루션을 적극적으로 활용할 수 있도록 지원해야 한다. 이를 활용함으로써 앞서 언급한 혁신적 효과를 실현할 수 있다.

결국 체계적인 계획 수립과 전략적 접근, AI 솔루션의 적절한 활용이 결합될 때 네트워크는 단순한 인프라를 넘어 기업 경쟁력을 강화하는 핵심 자산이 되며, AI는 기업의 효율성과 경쟁력을 높이는 강력한 동력이 될 수 있다.

