개보위 '개인정보 노출대응시스템’ 복구 완료

개인정보보호위원회(위원장 고학수, 이하 ‘개인정보위’)는 국가정보자원관리원 화재로 인해 장애가 발생한 14개 소관 시스템 중 ‘개인정보 노출대응 시스템’이 정상 복구됐다고 밝혔다.

개인정보 노출대응시스템은 여권번호 등 개인정보가 포함된 웹사이트상 게시물을 탐지하는 개인정보위 내부 업무지원 시스템이다. 복구된 시스템에서 개인정보 유출이나 침해 징후는 발견되지 않았다. 개인정보위는 서비스 복구 전까지 국민들의 불편을 최소화하도록 개인정보 유출 신고, 분쟁조정 신청 등 소관 서비스의 대체접수 수단(이메일, 팩스 등)을 SNS, 보도자료, 시스템 장애 안내 페이지 등을 통해 재차 상세 안내했다.

특히 법정기한으로 인해 신고·접수시간을 기록할 필요가 있는 개인정보 유출신고와 개인정보 분쟁조정의 경우, 전화, 팩스, 이메일 등을 통한 접수 일시 등을 수기대장을 통해 철저히 기록하고 관리할 계획이다. 또 법정의무교육인 개인정보보호 교육을 긴급히 이수할 필요가 있는 경우, 개인정보 배움터 시스템 장애 안내 페이지를 통해 별도 링크를 안내함으로써 교육 신청 및 이수가 가능하도록 조치할 예정이다.

개인정보위는 앞으로도 소관 서비스의 복구현황, 주요정책 및 동향, 대국민 안내상황 등을 다양한 SNS채널, 보도자료 등을 통해 지속적으로 공지할 예정이다. 아울러, 아직 복구되지 않은 서비스에 대해서도 조속히 정상화 될 수 있게 유관기관과 긴밀히 협력할 계획이다