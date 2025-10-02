"로봇 연구자들 90%서 멈춘다…진짜 난관은 마지막 10%"

"연구자들은 종종 90% 해결에 도달하면 흥미를 잃습니다. 그러나 실제로 제품을 현장에 배치하기 위해서는 나머지 마지막 10%를 끝까지 밀고 나가야 합니다. 이 부분이야말로 가장 큰 난관입니다."

프란체스코 페로 팔로보틱스 최고경영자(CEO)는 1일 서울 코엑스에서 열린 '휴머노이드 2025' 산업 패널 토론에서 연구와 산업 적용 사이의 간극을 지적했다.

페로는 "마지막 10%를 해결하려면 끈기와 시간이 필요하지만, 스타트업들은 대개 자금과 시간이 부족해 이 단계를 넘기지 못한다"며 현실적 어려움을 강조했다.

프란체스코 페로 팔로보틱스 최고경영자(화면 오른쪽)가 1일 서울 코엑스에서 열린 '휴머노이드 2025' 산업 패널 토론에서 말하고 있다. (사진=지디넷코리아 신영빈 기자)

그는 "투자를 받아도 시간이 부족하고, 자금이 끊기면 결국 시장 진입 직전에 멈추는 경우가 많다. 정말 아쉬운 지점"이라고 전했다.

팔로보틱스는 소매·물류 현장에서 실제 성과를 내고 있다. 그는 "우리는 15개국에서 200대 이상의 인벤토리 로봇을 매일 운영 중"이라며 "사람들이 지루하고 반복적인 작업을 로봇이 대신해 주기 때문에 직원들이 로봇을 반기는 경우가 많다"고 말했다.

페로는 로봇에 대한 문화적·지리적 차이도 언급했다.

그는 "동양권에서는 로봇을 친근하게 보고 도와주려는 경향이 있지만, 서구권에서는 '일자리를 빼앗는 존재'로 바라보는 경우가 많다"며 "결국 기업 문화와 사회적 배경이 로봇 수용성에 큰 영향을 미친다"고 설명했다.

이어 "로봇은 사람의 자리를 대체하기보다는, 사람이 원래 하기 싫어하고 힘들어하는 지루한 일을 대신하는 도구"라며 "결국 사람은 더 가치 있는 일에 집중할 수 있게 되는 것"이라고 덧붙였다.