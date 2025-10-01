인젠트, 이형배 신임 대표 선임…AI·DB 사업 강화

인젠트가 오픈소스 데이터베이스(DB) 플랫폼 '엑스퍼DB(eXperDB)'를 비롯한 데이터 사업을 강화하는 동시에 인공지능(AI) 중심의 신기술 전략 가속을 위한 인사를 실시했다.

인젠트은 이형배 전 티맥스소프트 대표를 신임 대표이사로 선임했다고 1일 밝혔다. 이번 인사로 인젠트는 AI와 데이터 분야 경쟁력을 한층 강화할 계획이다.

이형배 대표는 1999년 한국AT&T에서 경력을 시작해 한국오라클 테크놀로지 사업부 부사장으로 클라우드, 데이터베이스(DB), 미들웨어, 엔지니어드 시스템 사업을 총괄했다.

이형배 인젠트 대표이사(이미지=인젠트)

이후 티맥스소프트 대표, 한국소프트웨어산업협회(KOSA) 수석부회장을 역임하며 IT 전반에서 리더십을 발휘했다.

그는 다양한 B2B 기업에 클라우드와 오픈소스를 성공적으로 공급하며 해외 시장 확대를 주도했고, 국내 소프트웨어 및 IT 국산화 전략을 추진하는 과정에서 혁신 리더로 평가받았다. 이러한 성과를 인정받아 소프트웨어 산업발전 유공 대통령 표창을 수상한 바 있다.

인젠트는 이번 선임을 통해 AI·데이터 플랫폼 전문기업으로 도약하기 위한 발판을 마련했다는 반응이다.

이형배 대표는 "AI 시대, 인젠트의 기술력과 비즈니스 역량을 활용해 고객과 파트너들에게 더 큰 가치를 제공하겠다"며 "AI·데이터 플랫폼 전문기업으로 도약하는 데 핵심 역할을 다하겠다"고 포부를 밝혔다.