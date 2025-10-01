인젠트, 이형배 신임 대표 선임…AI·DB 사업 강화

인젠트가 오픈소스 데이터베이스(DB) 플랫폼 '엑스퍼DB(eXperDB)'를 비롯한 데이터 사업을 강화하는 동시에 인공지능(AI) 중심의 신기술 전략 가속을 위한 인사를 실시했다.
인젠트은 이형배 전 티맥스소프트 대표를 신임 대표이사로 선임했다고 1일 밝혔다. 이번 인사로 인젠트는 AI와 데이터 분야 경쟁력을 한층 강화할 계획이다.
이형배 대표는 1999년 한국AT&T에서 경력을 시작해 한국오라클 테크놀로지 사업부 부사장으로 클라우드, 데이터베이스(DB), 미들웨어, 엔지니어드 시스템 사업을 총괄했다.
이후 티맥스소프트 대표, 한국소프트웨어산업협회(KOSA) 수석부회장을 역임하며 IT 전반에서 리더십을 발휘했다.
그는 다양한 B2B 기업에 클라우드와 오픈소스를 성공적으로 공급하며 해외 시장 확대를 주도했고, 국내 소프트웨어 및 IT 국산화 전략을 추진하는 과정에서 혁신 리더로 평가받았다. 이러한 성과를 인정받아 소프트웨어 산업발전 유공 대통령 표창을 수상한 바 있다.
관련기사
- 인젠트, '엑스퍼DB' 라인업 강화…AI·빅데이터 통합 지원2025.09.29
- [영상] LLM 한계 극복하는 인젠트 RAGOps 플랫폼2025.09.09
- [기고] AI가 연계를 주도하는 시대, 지능형 플랫폼으로의 진화2025.07.16
- [기고] 지속 가능한 AI 운영 전략, RAG옵스2025.07.02
인젠트는 이번 선임을 통해 AI·데이터 플랫폼 전문기업으로 도약하기 위한 발판을 마련했다는 반응이다.
이형배 대표는 "AI 시대, 인젠트의 기술력과 비즈니스 역량을 활용해 고객과 파트너들에게 더 큰 가치를 제공하겠다"며 "AI·데이터 플랫폼 전문기업으로 도약하는 데 핵심 역할을 다하겠다"고 포부를 밝혔다.