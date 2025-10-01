지란지교소프트, AI로 메신저·노트·메일 연결…효율성↑

지란지교소프트가 ‘AI페스타 2025’에서 AI 업무 시스템 ‘오피스넥스트’를 선보여 관람객들의 주목을 받았다.

지란지교소프트는 지난달 30일부터 오는 2일까지 서울 강남구 삼성동 코엑스에서 진행된 ‘AI페스타 2025’에서 협업 플랫폼 오피스넥스트의 주요 기능을 직접 시연했다.

오피스넥스트는 중소기업을 위한 AI 업무 시스템으로 메일과 문서 협업 공간에 AI를 활용하고 있다.

지난달 30일부터 2일까지 열린 'AI페스타 2025' 내 지란지교소프트 부스.

메일함에서는 AI가 받은 메일함 본문을 자동으로 요약해 긴 본문을 전부 보지 않아도 파악할 수 있어 업무 효율을 높였다. 또 자동으로 해야 할 일, 완료할 일 등을 메일 수발신 내역을 기반으로 대시보드화 해 프로젝트 진척 현황을 손쉽게 파악할 수 있다.

메신저 역시 업무 주제나 TF별로 채널 방을 개설해 업무 관련 대화를 나누고 기록을 보존할 수 있는 기능을 갖췄다. 메신저 내 보관함 기능의 경우 미리보기 기능을 제공해 주고받은 파일을 다운로드 없이 확인할 수 있어 보안을 강화했다.

관람객이 'AI페스타 2025' 지란지교소프트 부스에서 설명을 듣고 있다.

지란지교소프트 관계자는 “다양한 직종과 기업에서 오피스넥스트에 관심을 보였다”며 “HR이나 기업 교육을 담당하는 관람객들도 많이 와서 AI 기능에 대해 많이 질문했다”고 말했다.

이어 “부스를 방문해 서비스 안내문을 다운로드하거나 집중해서 설명을 듣고 가는 분도 있었다”며 “AI나 협업 툴에 관심이 많은 관람객이 많이 찾아왔다는 걸 체감했다”고 설명했다.

관람객들의 반응도 긍정적이었다.

한 기업 관계자는 “경영 지원 부서에 근무하는데 업무 데이터를 대시보드화해 정리하는 기능이 눈에 띄었다”며 “새로운 기능을 살펴보고 벤치마킹할 수 있는 것이 있는지 알고 싶어 방문했다”고 말했다.

AI페스타 2025에는 총 203개 기업이 466개 부스를 통해 AI를 활용한 혁신적인 서비스와 기술을 2일까지 선보인다.