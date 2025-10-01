코히어, '단순 노동 자동화' 미래 청사진 제시…"AI에 직원급 접근 권한을"

인공지능(AI) 유니콘 코히어가 '데이터 외부 유출 원천 차단'을 기치로 내걸고 글로벌 엔터프라이즈 시장 공략을 본격화한다.

과학기술정보통신부는 30일 서울 코엑스에서 'AI 페스타 2025'를 개최했다. 이날 아이반 장 코히어 공동창업자는 퓨처테크 컨퍼런스 무대에 올라 오혜연 카이스트 교수와의 대담을 통해 기업의 민감 데이터를 안전하게 활용하는 AI 에이전트 비전을 공개했다.

이날 장 창업자는 코히어의 독자적인 AI 기술 철학을 세 가지 축으로 설명했다. 고객 데이터에 절대 접근하지 않는 보안 모델, 현지 파트너와 함께 구축하는 소버린 AI, 인간의 반복 업무를 대신할 AI 에이전트가 바로 그것이다.

인공지능(AI) 유니콘 코히어가 '데이터 외부 유출 원천 차단'을 기치로 내걸고 글로벌 엔터프라이즈 시장 공략을 본격화한다 (사진=조이환 기자)

"민감 데이터 유출 원천 차단"…'잠자던' 기업 정보 깨우는 코히어 AI

코히어 AI 전략의 핵심은 '방향 전환'이다. 통상 기업이 AI를 쓰려면 데이터를 AI 모델이 있는 외부 클라우드로 보내야 했다. 코히어는 정반대로 AI 모델과 기술 전체를 고객의 내부 데이터망으로 직접 보낸다.

이런 접근법은 모델 설계 철학까지 바꿨다. 장 창업자는 "고객이 직접 AI 추론 비용을 부담해야 한다"며 "거대한 단일 범용 모델 대신 고객사 서버 환경에 맞춰 효율적으로 구동되는 최적화된 모델 개발에 집중한다"고 말했다.

학습 방식도 차별화했다. 코히어 모델은 인터넷 정보를 통째로 암기하지 않는다. 대신 기업이 연결해준 내부 도구와 데이터셋을 활용해 답을 찾는 '자급자족' 방식을 배운다.

그는 데이터 보안에 대해 "유출을 막는 최고의 방법은 데이터를 아예 갖지 않는 것"이라고 단언했다. 실제로 코히어는 고객의 민감한 정보를 자사 시스템에 일절 저장하거나 다루지 않는 것을 제1원칙으로 삼는다.

아이반 장 코히어 공동창업자 (사진=코히어)

소프트웨어 자체의 안정성도 확보했다. 외부망과 단절된 고객사 환경에서도 AI 모델이 원활히 작동하도록 공급망 전체를 스캐닝하고 사이버 보안 테스트를 거쳐 전달한다.

이런 보안 모델은 기업에 새로운 기회를 연다. 기존에는 보안 규제 때문에 외부에 노출할 수 없었던 핵심 민감 데이터를 비로소 최신 AI 기술로 분석할 길이 열린 것이다.

장 창업자는 "과거 인덱싱조차 불가능했던 데이터더미 위에서 의미 기반의 '시맨틱 검색'을 구현하는 것은 엄청난 기술적 도약"이라고 설명했다.

그는 기업의 AI 도입이 2단계로 진행될 것이라 내다봤다. 먼저 정보 검색, 데이터 요약 등 기능으로 직원의 업무를 보조하는 '인간 증강' 단계를 거친 뒤 점차 단순 반복 업무를 넘겨받는 '자동화'로 나아갈 것이란 전망이다.

"韓 파트너 LG CNS와 '엑사원' 개발"…'데이터 주권'으로 소버린 AI 공략

코히어는 각국 정부와 기업이 추진하는 '소버린 AI'의 핵심을 데이터 통제권으로 정의했다. 장 창업자는 "데이터가 어디에 있고 누가 통제하는지가 소버린 기술의 근간"이라며 데이터 주권의 중요성을 역설했다.

그는 코히어의 소버린 AI 지원 방식을 '기술 이전 후 불간섭' 원칙으로 요약했다. 장 창업자는 "우리는 AI 기술력을 전달할 뿐 이후 정부나 기관이 이를 어떻게 활용하는지는 의도적으로 들여다보지 않는다"며 "이것이 진정한 주권 보장"이라고 말했다.

이 전략의 중심에는 현지 파트너가 있다. 코히어는 각국의 대표 기업과 협력해 그들이 자국 시장에 맞는 AI를 직접 개발하고 기술의 진화 방향을 통제할 수 있도록 노하우를 전수한다.

한국의 LG CNS가 대표적인 파트너다. 코히어는 LG CNS가 자체 데이터로 한국어 특화 거대언어모델(LLM) '엑사원'을 개발할 수 있도록 기반 모델과 훈련 기술을 지원했다.

아이반 장 코히어 공동창업자가 발표를 진행하는 모습 (사진=조이환 기자)

장 창업자는 이같은 파트너십이 AI를 '위대한 평등화 기술'로 만드는 과정이라고 설명했다. 그는 "강력한 다국어 역량을 통해 작은 국가나 기업도 AI로 강대국과 동등한 생산성을 갖게 하는 것이 목표"라고 밝혔다.

이를 위해 코히어는 '아야(Aya)'라는 이름의 다국어 데이터셋 구축 프로젝트를 주도했다. 전 세계 기여자들과 함께 한국어를 포함한 100개 이상의 언어 데이터를 모아 AI 생태계 전체에 공개했다.

현재 코히어의 AI 모델은 한국어, 일본어 등 23개 주요 비즈니스 언어에 집중하면서도 아야 프로젝트를 통해 총 100개가 넘는 언어를 처리할 수 있다.

장 창업자는 끝으로 한국 AI 생태계에 대한 낙관적인 시각을 드러냈다. 그는 "한국은 세계 무대에서 경쟁할 엄청난 인재를 보유했다"며 "이곳의 교육 시스템과 인재가 계속 유지되도록 노력해야 한다"고 조언했다.

"LLM에 직원급 권한 부여"…반복 업무 해방시켜 혁신 유도

장 창업자는 미래 AI의 핵심으로 '에이전트'를 지목했다. 코히어가 정의하는 AI 에이전트란 LLM을 기업의 각종 도구 데이터셋 시스템과 연결하는 일종의 '연결 장치'다. 이를 통해 AI는 단순 질의응답을 넘어 실질적인 업무 수행 능력을 갖춘다.

그는 보안이 보장된 환경에서는 AI 에이전트를 신뢰도 높은 '직원'처럼 대할 수 있다고 말했다. 장 창업자는 "AI에 직원과 동일한 수준의 시스템 접근 권한을 부여하는 것을 상상해보라"며 "이는 업무 생산성을 완전히 바꿀 수 있는 혁신"이라고 강조했다.

물론 AI 에이전트가 당장 인간의 복잡한 의사결정을 대체하는 것은 아니다. 그의 설명에 따르면 AI의 첫 임무는 양식을 확인하고 데이터를 교차 검증하는 등 '가장 지루하고 반복적인 디지털 노동'을 자동화하는 것이다.

궁극적인 목표는 인간에게 '시간을 돌려주는 것'이다. 기업이 단순 업무에 투입하던 인적 자원을 신사업 발굴이나 새로운 비즈니스 모델 탐색 등 보다 창의적이고 부가가치 높은 일에 재투자하도록 돕는다는 구상이다.

아이반 장 코히어 공동창업자 (사진=코히어)

장 창업자는 AI가 기업을 넘어 사회 전체의 '디지털 격차'를 해소하는 데도 기여할 것이라 봤다. 전문적인 코딩 교육을 받지 않아도 누구나 자연어 대화만으로 원하는 애플리케이션을 만들 수 있는 시대가 열렸다는 것이다.

관련기사

그가 그리는 AI 에이전트의 최종 진화형은 글자뿐 아니라 이미지 영상 음성까지 모든 형태의 데이터를 이해하고 처리하는 '옴니모달(Omni-modal) AI'다. "고장난 타이어 영상을 보여주며 수리법을 묻는" 식의 복합적인 소통이 가능해질 전망이다.

장 창업자는 끝으로 AI 도입을 고민하는 기업 리더들에게 "모든 기술 도입은 명확한 사업적 목표에서 출발해야 한다"며 "강력한 기술이 있어도 이를 비즈니스 문제와 연결하는 기업가 정신이 가장 중요하다"고 강조했다.