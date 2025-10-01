에브리봇, 욕실 로봇청소기 B1 출시

AI 서비스로봇 전문기업 에브리봇은 '욕실 로봇청소기 B1'을 크라우드펀딩 플랫폼 와디즈를 통해 선보인다고 1일 밝혔다.

에브리봇 욕실 로봇청소기는 세제만 뿌린 뒤 단 한번의 터치로 욕실 바닥은 물론 틈새, 모서리까지 청소하는 기능을 갖췄다. 본체 전면부에 강모 재질의 듀얼 브러시 탑재, 1.75kg 압력 청소로 스마트한 퍼포먼스를 보인다.

청소 세기는 일반 모드와 파워 모드를 선택할 수 있다. 20·30·60분 시간 설정으로 공간의 크기나 오염 정도에 따른 구동이 가능하다. 구동이 종료된 이후 바닥 물청소만으로도 마무리된다.

에브리봇 욕실 로봇청소기 B1 (사진=에브리봇)

본체 전면부 범퍼 감지 센서가 있어 장애물이나 벽면이 있어도 스마트한 경로 변경으로 공간 청소가 가능하다. 15도 경사 주행 및 문턱 1.2cm 등반으로 배수구 홀이나 샤워부스 문턱 등 다양한 화장실 환경에서 사용할 수 있다.

이번 와디즈 펀딩은 오는 28일까지 약 4주간 진행된다. 31일부터 순차 배송되며, 와디즈 사전 펀딩 후 11월부터 에브리봇 자사몰과 네이버 브랜드 스토어에서 정식 구매가 가능하다.

관련기사

에브리봇은 물걸레 로봇청소기, 올인원 로봇청소기, 창문 로봇청소기, 침구 로봇청소기에 이어 욕실까지 토탈 솔루션 케어를 제공함으로써 청소로봇 카테고리 라인업을 확장하고 혁신적인 로봇 솔루션을 제공한다.

에브리봇 관계자는 "욕실용 로봇청소기 B1은 바쁜 현대 사회에 혁신적인 청소 솔루션을 제공함으로써 기존에 없던 새로운 청소 경험을 제공한다"며 "퍼스널 모빌리티 로봇 분야와 AI 서비스 로봇 제품군을 확장하고 있다"고 말했다.