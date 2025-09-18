에브리봇모빌리티, 혁신성장유형 벤처기업인증

에브리봇모빌리티는 중소벤처기업부가 주관하는 혁신성장유형 벤처기업인증을 획득했다고 18일 밝혔다.

전문평가기관으로부터 기술의 혁신성과 사업의 성장성이 우수한 것으로 평가받았다.

전동휠체어 및 의료용스쿠터 분야에 특화된 자체 기업부설연구소를 설립해 연구개발을 활발히 진행하고 있다. 특허 3건을 보유하고 있고 추가로 4건의 특허를 임시출원 했다.

모회사인 에브리봇의 인공지능(AI) 자율주행 기술력과 연구·개발(R&D) 측면에서 시너지 역시 기대되고 있다.

인구 고령화로 전동휠체어 및 의료용스쿠터, 퍼스널모빌리티의 시장 규모는 매년 성장 및 확대되고 있다. 회사는 이 시장에서 점유율을 늘리며 매출을 키우고 있다.

모회사 에브리봇은 올 하반기 중 AI올인원 로봇청소기 신모델, 새로운 카테고리의 로봇청소기, 물걸레 로봇청소기 신제품 등 다양한 로봇청소기를 출시한다.

특히 새로운 카테고리 로봇청소기의 경우 침구 로봇청소기처럼 기존에 국내 시장에 없던 새로운 로봇청소기 카테고리 상품이 될 전망이다.

하반기엔 AI자율주행로봇 플랫폼 관련 매출도 본격적으로 반영된다. SK인텔릭스 AI웰니스로봇 '나무엑스'에 탑재될 AI자율주행 모듈 양산이 시작될 예정이다.