삼성전자서비스, 추석 연휴에도 5일간 '수리 서비스' 제공

홈페이지, 컨택센터 통해 사전 예약 후 휴대폰 긴급 수리 서비스 이용 가능

홈&모바일입력 :2025/10/01 14:27

전화평 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

삼성전자서비스가 추석 연휴에도 고객을 위한 수리 서비스를 제공한다. 3일부터 9일까지 7일간 연휴가 이어짐에 따라 스마트폰, 가전제품 등 긴급한 수리가 필요한 고객을 지원하기 위해서다.

삼성전자서비스는 연휴 첫 날인 3일 개천절과 추석 다음날인 7일부터 9일 한글날까지는 '주말케어센터'에서 사전 예약을 통해 휴대폰, 태블릿, 웨어러블 수리 서비스를 이용할 수 있다고 1일 밝혔다. 5일과 6일은 주말케어센터를 운영하지 않는다.

삼성전자서비스 추석 연휴 주말케어센터 운영 안내.(사진=삼성전자서비스)

주말 케어 센터는 삼성강남(서울), 홍대(서울), 중동(부천), 성남, 구성(용인), 대전, 광산(광주), 남대구, 동래(부산)까지 9곳이다.

주말케어센터 예약은 홈페이지 및 컨택센터(1588-3366)를 통해 가능하며 운영 시간은 9시부터 18시까지이다. 다만 삼성강남 서비스센터 운영 시간은 10~20시로 더 늦게까지 운영한다.

4일 토요일에는 전국 169곳 서비스센터가 모두 문을 열고 휴대폰, 태블릿 등 수리 서비스를 제공할 계획이다.

또한, 연휴기간 가전제품 고장으로 긴급한 수리가 필요한 경우에 한해 '긴급 출장서비스'도 제공할 예정이다. '냉장고 냉동, 냉장 안됨' 등 긴급한 점검이 필요한 증상이 주요 대상이다.

관련기사

삼성전자서비스는 장기 연휴에 대비해 홈페이지에 △제품별 자가진단 방법 △자주 묻는 질문과 스스로 해결방법 등을 게시하고, 컨택센터도 비상 당직 체계로 운영할 예정이다.

삼성전자서비스 관계자는 "추석 연휴에도 고객들이 삼성전자 제품을 편리하게 사용할 수 있도록 긴급 서비스를 제공한다. 긴급한 점검이 필요한 경우 예약 후 서비스를 이용할 수 있다"고 말했다.

전화평 기자peace201@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
삼성전자서비스 서비스센터 태블릿 휴대폰 점검 수리 추석 서비스

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

"카톡 내 챗GPT 기다려진다"...AI 페스타 카카오 부스 체험 열기 '후끈'

차세대 'K배터리' 성패 가를 정책 포인트 두가지

"AI 휴먼에서 도면 자동화까지"…KOSA 선정 21개 AI 혁신 기업 한자리

제조업 자율화 이끄는 '피지컬 AI'…포스코DX는 어떻게 쓰고 있을까?

ZDNet Power Center