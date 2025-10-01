삼성전자, 11월 말까지 'AI 구독 페스타' 진행

삼성전자가 최신 가전 제품을 부담없이 구독할 수 있는 'AI 구독 페스타'를 11월 30일까지 진행한다고 1일 밝혔다.

삼성전자는 행사 기간 동안 제품과 구독케어를 함께 이용할 수 있는 'AI 올인원 2.0' 요금제 신규 고객에게 총 구독 금액의 최대 8%를 삼성전자 멤버십 포인트로 제공한다.

또, 일부 모델을 'AI 올인원 2.0' 요금제'로 구독하면 첫 달 구독료 금액 수준의 멤버십 포인트를 적립해주는 이벤트도 진행한다.

삼성전자 모델이 삼성스토어 서초점에서 최신 가전 제품을 부담없이 구독할 수 있는 'AI 구독 페스타'를 소개하고 있다.(사진=삼성전자)

2개 이상의 품목을 구매하는 고객에게 제공하는 혜택도 강화했다.

행사 기간에 'AI 올인원 2.0' 요금제로 'AI 패키지' 제품 2개 이상 구독 가입 시, 품목당 최대 5만 상당의 멤버십 포인트를 받을 수 있는 기존 혜택에 더해 품목당 3만 포인트를 추가로 제공한다.

필터 교체와 내부 청소 등 주기적 방문 케어 서비스로 구독 수요가 높은 정수기 구매 고객에게는 15만 포인트를 추가 증정한다.

특히, 'AI 구독 페스타' 혜택과 함께 '으뜸효율 가전제품 환급 사업'에 해당되는 제품을 구독으로 구매하면 인당 최대 30만원까지 정부 환급 10%를 동시에 받을 수 있다.

삼성전자 모델이 삼성스토어 서초점에서 'AI 구독 페스타' 혜택을 설명하고 있다.(사진=삼성전자)

한편, 'AI 올인원 2.0' 요금제 가입 구독 고객에게 제공되는 전용 케어 서비스 '블루패스'도 편의성을 강화했다. 원하는 배송 날짜와 시간대를 선택할 수 있는 '시간 맞춤 설치', 당일 오전 주문 후 당일 배송 받을 수 있는 '오늘 보장 설치'도 10월부터 이용할 수 있다.

관련기사

이외에도 ▲제품 고장 시 신속하게 방문∙점검을 받을 수 있는 'A/S 패스트트랙' ▲스마트싱스 세팅 ▲AI 사전케어 알림 ▲하나 더 서비스 등 고객 맞춤형 '블루패스'로 제품 설치부터 A/S까지 구독 전 과정에서 제품을 더욱 안심하고 편리하게 이용할 수 있다.

김용훈 삼성전자 한국총괄 상무는 "'AI 구독 페스타' 혜택에 더해 '으뜸효율 가전사업 환급행사'로 고효율 가전 구매 시 10% 정부 환급까지 있는 만큼 원하던 제품을 마련할 수 있는 좋은 기회가 되길 바란다"고 말했다.