ZDNet Korea 뉴스레터 구독신청
구독신청
닫기
ZDNet USA
ZDNet China
ZDNet Japan
English
지디넷 웨비나
뉴스
최신뉴스
방송/통신
컴퓨팅
홈&모바일
인터넷
반도체/디스플레이
카테크
헬스케어
게임
중기&스타트업
유통
금융
과학
디지털경제
취업/HR/교육
생활/문화
인사•부음
글로벌뉴스
AI페스타
배터리
양자컴퓨팅
IT'sight
칼럼•연재
포토•영상
[인사] 산업통상자원부
인사
입력 :2025/10/01 09:52
주문정 기자
기자 페이지 구독
기자의 다른기사 보기
◇국장급 전보 ▲중견기업정책관 최연우
주문정 기자
mjjoo@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
인사
산업통상자원부
라이브리 댓글 작성을 위해 javascript를 활성화해 주세요
지금 뜨는 기사
이시각 헤드라인
'AI페스타'서 확인한 한국 AI 파워…"세계 최고 향해 뛰자"
차세대 'K배터리' 성패 가를 정책 포인트 두가지
최우혁 과기정통부 국장 "AI기술 확산, 보안 패러다임 전환 가속화"
오픈AI "韓 소버린 AI는 경쟁 아닌 파트너십…AI G3 도약 함께할 것"
ZDNet Power Center