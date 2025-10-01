에이로봇 휴머노이드 '앨리스', 국내 첫 조선·건설 현장 투입

국내 휴머노이드 로봇이 조선·건설업 등 실제 산업현장에 투입돼 본격적인 대규모 실증에 나선다.

휴머노이드 로봇 전문기업 에이로봇은 산업통상자원부의 로봇산업기술개발 국가 연구·개발(R&D) 과제에 선정돼, 이족보행 휴머노이드 로봇 '앨리스'를 조선·건설 현장에 투입한다고 1일 밝혔다.

이번 과제는 산업부가 주관하는 '조선 및 건설 산업현장에서 휴머노이드의 자율 작업 실증 수행을 위한 로봇산업 기술개발사업'으로, 총 42개월간 42억원 규모로 진행된다.

에이로봇 휴머노이드 '앨리스' 조선·건설 현장 투입 예상도 (사진=에이로봇)

조선·건설업은 국가 핵심 산업으로 안정적인 인력 수급이 필수적이지만, 최근 숙련 인력 확보와 차세대 기술 인력 양성에 어려움이 커지고 있다.

에이로봇은 앨리스가 현장에서 위험하거나 반복적인 작업을 맡아 인력 부담을 줄이고, 기존 인력이 보다 전문적이고 창의적인 업무에 집중할 수 있도록 지원할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

실증을 통해 검증된 기술은 조선·건설업을 넘어 제조·물류 등 다른 산업 분야로도 확장될 전망이다. 특수 환경 작업이나 공공 분야 응용 가능성도 함께 모색될 것으로 보인다.

엄윤설 에이로봇 대표는 "이번 프로젝트는 단순한 인력 대체를 넘어 산업 현장의 효율성을 근본적으로 혁신하는 계기가 될 것"이라며 "휴머노이드 로봇이 다양한 산업 분야의 새로운 성장 동력이 되도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

한편 에이로봇은 최근 약 100억원 규모 시리즈A 투자 유치를 완료했다. 회사는 이번 R&D 과제와 투자 성과를 기반으로 휴머노이드 로봇 기술의 상용화와 글로벌 시장 진출을 가속화할 계획이다.