카카오맵, 인천 전역에 초정밀 버스 위치 정보 제공

‘내비게이션 모드’, ‘즐겨찾기’, ‘초정밀 도착알람’ 등 다양한 이동 편의 기능 마련

인터넷입력 :2025/09/30 16:36

안희정 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

카카오(대표이사 정신아)의 위치 기반 라이프 플랫폼 카카오맵이 인천광역시에 초정밀 버스 위치 정보를 제공한다고 30일 밝혔다. 수도권 지자체 중 최초로 시내버스 전 노선에 초정밀 서비스를 도입해 대중교통 이동 편의성을 한층 높이고, 서비스 지역을 지속 확대해 이용자 만족도를 강화할 예정이다.

이번 업데이트로 300만 인천 시민들은 3초 단위로 갱신되는 초정밀 버스 서비스를 이용할 수 있게 됐다. 초정밀 기능은 카카오맵의 특화 서비스로 수도권과 부산 지역 지하철을 비롯해 제주, 부산, 춘천 등 전국 주요 지역 버스에도 적용돼있다. 이번 인천시 전 노선 도입을 위해 카카오는 올해 초부터 인천광역시와 협력해 데이터 연동과 노선별 실시간 위치 확인 체계를 구축하는 등 기술적·운영적 협업을 진행했다.

카카오맵

카카오맵 첫 화면에서 우측 레이어 버튼을 눌러 초정밀 버스 기능을 켜고 ‘인천’ 버튼을 선택하거나, 정류장 아이콘을 누르면 초정밀 버스 위치를 확인할 수 있다. 지도 위로 움직이는 버스를 선택하면 내비게이션 모드가 실행돼 도착까지 남은 시간, 이동 속도, 도착지 등 정보를 확인할 수 있다. 또한 자주 이용하는 노선은 즐겨찾기로 관리할 수 있다.

배차 간격이 길거나 교통 체증 등으로 도착 시간이 변동되는 버스도 실시간으로 확인할 수 있어 이용자들의 편의가 크게 향상될 것으로 기대된다. 특히 출퇴근 시간대에 실시간으로 버스 위치를 확인할 수 있어, 이동 시간을 보다 효율적으로 활용할 수 있다.

관련기사

초정밀 지하철·버스의 승하차 시점을 알려주는 ‘초정밀 도착알람’ 기능까지 제공된다. 이용자는 탑승 시점과 도착 시간을 반복 확인할 필요 없이 음악을 듣거나 영상을 시청하는 등 이동 시간을 보다 자유롭게 활용할 수 있다. 익숙하지 않은 노선이나 초행길에서도 안심하고 이동할 수 있어 시민들의 대중교통 이용 편의가 한층 강화될 전망이다.

이창민 카카오 맵사업개발팀 리더는“이번 초정밀 도착알람은 실시간 교통수단 위치 확인과 초정밀 교통 서비스의 사용성을 강화하기 위해 마련됐다”라며, “앞으로도 이용자들이 보다 편리하고 신뢰할 수 있는 이동 경험을 누릴 수 있도록 관련 기능을 지속적으로 고도화해 나가겠다”라고 말했다.

안희정 기자hjan@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
카카오 버스 도착 노선 편의 서비스

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

韓 최대 AI 행사 'AI 페스타' 개막…배경훈 장관 "AI, 국가 성장 핵심 축으로 삼을 것"

AI페스타, 공공·금융·제조 전방위 AI 혁신 제품 한자리에

최우혁 과기정통부 국장 "AI기술 확산, 보안 패러다임 전환 가속화"

오픈AI "韓 소버린 AI는 경쟁 아닌 파트너십…AI G3 도약 함께할 것"

ZDNet Power Center