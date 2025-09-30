카카오맵, 인천 전역에 초정밀 버스 위치 정보 제공

카카오(대표이사 정신아)의 위치 기반 라이프 플랫폼 카카오맵이 인천광역시에 초정밀 버스 위치 정보를 제공한다고 30일 밝혔다. 수도권 지자체 중 최초로 시내버스 전 노선에 초정밀 서비스를 도입해 대중교통 이동 편의성을 한층 높이고, 서비스 지역을 지속 확대해 이용자 만족도를 강화할 예정이다.

이번 업데이트로 300만 인천 시민들은 3초 단위로 갱신되는 초정밀 버스 서비스를 이용할 수 있게 됐다. 초정밀 기능은 카카오맵의 특화 서비스로 수도권과 부산 지역 지하철을 비롯해 제주, 부산, 춘천 등 전국 주요 지역 버스에도 적용돼있다. 이번 인천시 전 노선 도입을 위해 카카오는 올해 초부터 인천광역시와 협력해 데이터 연동과 노선별 실시간 위치 확인 체계를 구축하는 등 기술적·운영적 협업을 진행했다.

카카오맵

카카오맵 첫 화면에서 우측 레이어 버튼을 눌러 초정밀 버스 기능을 켜고 ‘인천’ 버튼을 선택하거나, 정류장 아이콘을 누르면 초정밀 버스 위치를 확인할 수 있다. 지도 위로 움직이는 버스를 선택하면 내비게이션 모드가 실행돼 도착까지 남은 시간, 이동 속도, 도착지 등 정보를 확인할 수 있다. 또한 자주 이용하는 노선은 즐겨찾기로 관리할 수 있다.

배차 간격이 길거나 교통 체증 등으로 도착 시간이 변동되는 버스도 실시간으로 확인할 수 있어 이용자들의 편의가 크게 향상될 것으로 기대된다. 특히 출퇴근 시간대에 실시간으로 버스 위치를 확인할 수 있어, 이동 시간을 보다 효율적으로 활용할 수 있다.

초정밀 지하철·버스의 승하차 시점을 알려주는 ‘초정밀 도착알람’ 기능까지 제공된다. 이용자는 탑승 시점과 도착 시간을 반복 확인할 필요 없이 음악을 듣거나 영상을 시청하는 등 이동 시간을 보다 자유롭게 활용할 수 있다. 익숙하지 않은 노선이나 초행길에서도 안심하고 이동할 수 있어 시민들의 대중교통 이용 편의가 한층 강화될 전망이다.

이창민 카카오 맵사업개발팀 리더는“이번 초정밀 도착알람은 실시간 교통수단 위치 확인과 초정밀 교통 서비스의 사용성을 강화하기 위해 마련됐다”라며, “앞으로도 이용자들이 보다 편리하고 신뢰할 수 있는 이동 경험을 누릴 수 있도록 관련 기능을 지속적으로 고도화해 나가겠다”라고 말했다.