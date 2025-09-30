LG AI연구원 최정규 "에이전틱 AI, 챗GPT 넘어 산업 패러다임 바꾼다"

"에이전틱 인공지능(AI)은 단순히 새로운 기술이 아니라 산업 전반의 일하는 방식을 바꾸는 도구입니다."

LG AI연구원 최정규 그룹장은 30일 서울 삼성동 코엑스에서 열린 초거대 AI 서밋에서 '에이전틱 AI를 통한 산업혁신'을 주제로 발표하며 이같이 말했다.

최 그룹장은 챗GPT 같은 생성형 AI의 등장이 전문가뿐 아니라 일반 대중까지 AI의 효용을 직접 체감하게 했고 일상과 업무 속에서 생산성을 높일 수 있는 시대를 열었다고 설명했다.

LG AI연구원 최정규 그룹장(사진=남혁우 기자)

하지만 이제는 에이전틱 AI의 등장으로 단순히 답변을 제공하는 수준을 넘어, 스스로 상황을 분석하고 실행까지 수행하며 결과를 바탕으로 재계획까지 세우는 새로운 단계에 접어들었다고 덧붙였다.

최 그룹장은 이러한 변화를 "AI 활용의 새로운 패러다임"으로 규정하며, 앞으로 산업과 사회 전반이 이 흐름 속에서 혁신을 경험하게 될 것이라고 전망했다.

그는 에이전틱 AI가 가져올 기대효과를 네 가지로 제시했다. 첫째, 피드백을 통한 프로세스 최적화로 업무 효율을 극대화할 수 있다. 더불어,다양한 워크플로우 자동화를 통해 생산성을 높인다.

셋째는 자체 모델뿐 아니라 외부 툴이나 전문 에이전트와 협업해 성능을 확장한다. 마지막으로 기업이 직면하는 복잡한 비즈니스 이슈에도 빠르고 유연하게 대응할 수 있다는 점을 강조했다.

최정규 그룹장은 "에이전틱 AI는 단순한 기술 진보가 아니라 산업 전반의 일하는 방식을 바꾸는 새로운 도구"라며, "앞으로 기업 경쟁력의 핵심으로 자리 잡을 것"이라고 말했다.

이와 함께 LG AI연구원이 실제 산업 현장에 도입한 다양한 에이전틱 AI 활용 사례도 소개했다.

첫 번째는 석유화학 공정 최적화다. AI가 수조 단위의 원유 처리 과정을 학습해 전문가 대신 최적의 의사결정을 내렸다. 약 3년간의 신뢰 구축 과정을 거쳐 올해 상반기부터는 공정 전 과정을 AI가 맡아 최적화하고 있으며 그 결과 수백억 원 규모의 비용 절감 효과를 달성할 수 있었다.

두 번째는 신소재 개발이다. 기존에는 효능 성분 하나를 발굴하는 데 최대 2년 가까운 연구와 실험이 필요했지만, AI를 활용하면서 단 하루 만에 결과를 얻을 수 있었다. 이렇게 찾아낸 새로운 성분은 이미 미국 등록을 마쳤고, 이를 활용한 화장품이 곧 출시될 예정이다.

금융 분야에서도 성과가 있었다. 2023년 뉴욕증권거래소에 AI 기반 ETF 상품을 상장해 S&P500 지수보다 높은 수익률을 기록했다. 최근에는 런던증권거래소와 손잡고 전 세계 5천 개 기업을 분석해 투자 리포트를 제공하는 유료 서비스도 시작했다.

공공 부문에서도 AI 활용이 확산되고 있다. LG CNS와 함께 경기도 교육청에 디지털 플랫폼을 구축했으며, 사업 규모만 380억 원에 달한다.

최 그룹장은 "LG그룹 내부에서도 변화가 나타나고 있다"며 "사무직 직원의 80% 이상이 '워크에이전트(Work Agent)'를 활용하고 있다"고 설명했다.

이어 "이 시스템은 보안이 필요한 국가핵심기술 문서까지 안전하게 처리하며, 심층 리서치 기능을 제공해 업무 효율을 크게 높였다"고 밝혔다.

최 그룹장은 LG AI연구원에서 자체 개발한 초거대 언어모델 '엑사원(X1)'은 에이전틱 AI를 뒷받침하는 핵심 기술이라고 강조했다.

그는 "엑사원은 LG가 처음부터 산업 특화를 염두에 두고 개발한 모델"이라라며 "단순 텍스트 생성 능력뿐 아니라 수학·과학 등 복잡한 추론 능력까지 동시에 수행한다"고 설명했다

성과도 뚜렷하다. 누적 다운로드 700만 건, 파생 모델 300여 개를 기록하며 국내 모델 중 가장 널리 활용되고 있다.

최 그룹장은 발표를 마무리하며 AI의 중요성을 다시 강조했다. 그는 "AI는 더 이상 선택이 아닌 필수"라며 "국가, 기업, 개인의 경쟁력이 AI 활용 능력에 달려 있다. 회계사조차 코딩 역량을 갖춘 인재를 찾는 시대가 왔다"고 말했다.

이어 "엑사원의 풀네임은 '모두를 위한 전문가 AI(Expert AI for Everyone)'"라며 "일반인도 전문가처럼 AI를 다룰 수 있게 하고, 전문가는 더 높은 수준으로 성장할 수 있도록 지원하겠다. 이를 통해 대한민국 산업 발전에 기여할 것"이라며 청중의 관심과 응원을 당부했다.