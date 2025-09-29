국토부, 12조 규모 미래도시펀드 조성 본격 착수

국토교통부와 주택도시보증공사(HUG)는 1기 신도시 등 노후계획도시의 원활한 자금조달을 지원하기 위해 지난 3월 ‘미래도시펀드 투자 정책 설명회’에서 발표한 12조원 규모 미래도시펀드 조성에 본격 착수한다고 29일 밝혔다.

첫 단계로 1호 모펀드 운용사를 선정하기 위한 공고문을 HUG·금융투자협회 누리집 등을 통해 30일부터 5일간 공개한다.

이후 10월 13일부터 11월 23일까지 본 입찰공고를 진행하고 12월경 우선협상대상자를 결정해 내년 3월 중 1호 모펀드를 결성할 예정이다.

미래도시펀드는 대규모 재원이 소요되는 노후계획도시정비사업의 초기사업비·공사비 등을 안정적으로 조달하기 위해 조성하는 정책펀드다. 노후계획도시 정비사업의 시행자에게 사업비 대출을 시행하는 대출형 펀드로, AAA등급의 HUG 보증을 바탕으로 이자수익을 보장해 적극적인 민간투자 유치를 추진한다.

국토교통부 전경

대출은 HUG가 보증하고 전체 자금흐름을 관리하는 모펀드와 사업지구에 대출하는 자펀드를 별도 조성해 사업 안정성을 높인다.

미래도시펀드는 모펀드가 직접 초기사업비를 최대 200억까지 대출해 주고, 향후 결성될 사업장별 자펀드 자금 모집의 마중물 역할(수익증권 10~20% 매입)도 수행한다.

특히 미래도시펀드의 운영을 통해 시행자의 안정적 자금 지원으로 금융조달 리스크를 저감하고, 시공사에 대한 공사비 협상력을 높여 사업성 개선에 기여할 전망이다.

이번에 선정하는 운용사는 미래도시펀드 1호 모펀드 결성을 위해 투자를 유치하고, 자펀드 자금의 안정적 운용을 위한 가이드라인을 마련하는 등 미래도시펀드를 총괄 관리하는 역할을 담당한다.

운용 대상은 미래도시펀드 1호 모펀드(6천억원 규모)로, 정비구역 지정 후 시공사를 선정한 사업장에 초기사업비를 직접 융자하고 HUG 보증부 대출을 시행하는 사업지구별 자펀드의 수익증권을 매입한다.

참가 자격은 ‘자본시장법’에 따른 일반사모집합투자기구를 운용 가능한 집합투자업자로 한다.

국토부는 미래도시 펀드 적기 결성과 함께 노후계획도시 정비사업에 대한 행정·금융 지원을 지속함으로써, 9·7 대책에 포함된 주민 제안 방식을 신속하게 이행하고 2030년까지 계획한 6만3천호의 차질없는 착공을 진행해 나갈 예정이다.