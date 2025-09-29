김윤덕 국토장관 "개인적으론 보유세 늘려야 한다 생각”

김윤덕 국토교통부 장관은 29일 서울 아파트값 억제책으로 거론되는 세금 규제와 관련해 “장관이 아닌 인간 김윤덕의 개인 입장으로는 보유세는 늘려야 한다고 생각한다”고 밝혔다.

김 장관은 이날 세종 인근한 식당에서 열린 기자간담회에서 “저도 국회 국토교통위원을 4년 했는데, 김윤덕 개인입장으로는 보유세를 늘리는 방향으로 가는 게 좋겠다는 개인적 생각”이라며 이같이 말했다.

김윤덕 국토교통부 장관이 29일 기자간담회에서 질문에 답변하고 있다.

오세훈 서울시장이 29일 발표한 공급대책과 관련해서는 “아직 정확한 내용을 인지하지 못했다”면서도 “서울시와 협력하지 않으면 잘 안 되는 게 현실이기 때문에 철저히 협력할 수 있도록 하겠다는 것이 기본원칙”이라고 밝혔다.

김 장관은 또 가덕도신공항 사업 재개와 관련, “가덕도 신공항은 원래 약속한대로 진행한다”고 전제하고 “10월과 11월 초 정도에 어느정도 국토부가 가닥을 잡을 수 있도록 다양한 의견을 청취한 후 연말 안에 실제적인 신공항을 이룩할 수 있도록 결정해서 추질할 것”이라고 설명했다.

한국철도공사(코레일)과 SR 통합과 관련해서는 “기본원칙은 통합으로 가는 게 좋겠다”고 말했다. 김 장관은 “통합을 향해서 뚜벅뚜벅 가지만 한 쪽에서 반대하면 좀더 천천히 설득하면서 안정적으로 진행하는 게 통합 이후 후과를 줄여 더 성과가 날 수 있다는 믿음이 있다”고 말했다.