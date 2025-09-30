채널톡, 고객상담 AI ‘알프’로 서울시장상 수상

채널톡이 고객 상담 AI 에이전트 ‘알프(ALF)’의 성과를 인정받아 30일 AI 페스타 2025 현장에서 진행된 제9회 대한민국 디지털 미래혁신대상에서 서울시장상을 수상했다.

올인원 AI 메신저 플랫폼 기업 채널톡은 현재 누적 20만 개 이상의 고객사가 이용 중이며, 연간 반복 매출(ARR) 300억원 이상을 기록했다. 전체 매출의 약 20%가 일본 시장에서 발생하는 등 글로벌 성과도 확대하고 있다.

특히 채널톡의 AI 상담 에이전트 알프는 누적 1천600개 이상 고객사에서 도입됐다. 이스타항공, 불스원몰, 스킨푸드, 베리시 등 다양한 기업에서 고객 상담 효율화에 기여하며 성과를 거뒀다.

알프는 매주 4만3천건 이상의 상담을 처리하며, 이 가운데 40% 이상은 상담원 연결 없이 자체 응대한다. 또한 채널톡의 지식 데이터베이스 ‘도큐먼트’와 연계해 RAG 기반의 맥락 맞춤형 답변을 제공한다.

더불어 ‘역할 설정’ 기능을 통해 프롬프트를 쉽게 수정할 수 있고, ‘팩트 체크’ 모듈을 적용해 답변 전 사실 여부를 자체 검증한다. 채팅 상담뿐 아니라 전화 상담까지 AI가 직접 응대하며, 통화 내용은 실시간 STT로 기록되고 종료 후 자동 요약된다.

채널톡 관계자는 “알프는 고객 상담의 자동화뿐만 아니라 상담 품질과 만족도를 높이는 서비스”라며 “AI 기반 고객 경험 혁신을 글로벌 시장으로 확대해 나갈 것”이라고 밝혔다.

AI 페스타 2025 현장에서는 채널톡을 비롯해 국내외 178개 기업이 참여해 480여 개 규모의 부스가 마련됐다. ‘AI everything, AI everywhere’를 주제로 다양한 AI 솔루션과 서비스를 직접 체험할 수 있는 자리가 제공됐다.