요기요, ‘그랜드 민트 페스티벌 2025’ 초대권 쏜다

요기요가 가을 대표 음악 축제 ‘그랜드 민트 페스티벌 2025’와 함께 초대권 증정 이벤트를 진행한다고 29일 밝혔다.

이번 이벤트는 10월 5일까지 일주일간 진행되며, 요기요 앱에서 포장·배달 주문을 하면 자동으로 응모된다. 

주문 1회당 1회씩 당첨 기회가 주어지며, 추첨을 통해 총 10명에게 10월 19일 공연 초대권(1인 2매)을 증정한다. 당첨자는 10월 14일 요기요 앱과 개별 안내를 통해 발표된다.

(사진=요기요)

축제 현장에서는 요기요 포장 주문 고객에게 할인 혜택도 제공된다. 일반 고객은 5%, 무료배달 멤버십 회원은 최대 10%까지 할인을 받을 수 있다.

요기요 김혜정 최고마케팅책임자는 “고객들이 공연의 감동을 현장에서 직접 경험할 수 있도록 특별한 기회를 마련했다”며 “앱을 통한 간편 주문으로 공연을 온전히 즐기길 바란다”고 말했다.

