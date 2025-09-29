알피바이오, ‘블리스터 젤리’ 기술로 日 시장 진출한다

한국 의약품 및 건강기능식품 기업인 ‘알피바이오’가 한국에서 처음으로 개발에 성공한 ‘블리스터 젤리(Blister Jelly)’ 제형이 일본 건강기능식품 시장의 수요를 충족시킬 것으로 주목받고 있다.

‘블리스터 젤리’란, 젤리 형태의 기능성 영양제다. 알피바이오는 블리스터 젤리 제조에 대한 기술 특허를 한국에서 최초로 보유한 기업이다. 출원번호는 10-2676969 등이다.

기존 젤리형 영양제의 한계는 쉽게 변질할 수 있다는 점이다. 블리스터 젤리는 변질을 최소화하고, 낱개로 포장돼 휴대가 간편해 어디서든 쉽게 섭취할 수 있다는 장점이 있다. 알피바이오는 지난해 블리스터 젤리 제조 기술을 적용한 ‘오메가3 블리스터 젤리’를 출시했다.

알피바이오의 '블리스터 젤리' 기술이 적용된 ‘오메가3 블리스터 젤리’. (사진=알피바이오)

‘블리스터 젤리’ 기술은 제형의 변화를 넘어, 혁신 공법을 통해 환경‧사회‧기술 지배구조(Environment, Social, Governance, 이하 ESG) 경쟁력 강화 요소라는 것이 알피바이오의 설명이다.

우선 ‘특수 에멀전(Emulsion)’ 기술이 대표적이다. 이것은 특수 천연 유화제 및 친수성 산화방지복합체를 사용한 특허 공법이다. 이 기술은 빛과 산소 등에 취약한 유효 성분의 산화를 막고, 색‧맛‧향‧함량 등의 유지에 효과적이다.

또 알피바이오는 ‘블리스터 젤리’ 제조에 지용성 성분의 흡수를 돕는 ‘에멀전’ 기술을 적용했다. 이를 통해 기존 연질캡슐보다 체내 흡수율을 개선했다. 유럽 지질과학기술학회지에 따르면, EPA(Eicosapentaenoic acid, 지방산의 한 종류)와 DHA(Docosahexaenoic Acid, 지방산의 한 종류)의 생체이용률은 소프트젤 형태 대비 104% 향상된 것으로 나타났다.

무엇보다 제조의 효율성을 극대화 한 점도 눈에 띈다. 알피바이오는 ‘블리스터 젤리’ 제품을 ‘원스톱(One-Stop)’ 제조로 생산해 경제적이라고 밝혔다.

알피바이오의 독자 기술인 ‘블리스터 젤리’ 기술이 적용된 제품. 회사는 이 기술을 바탕으로 일본 건강기능식품 시장 진출을 공식화했다. (사진=알피바이오)

또 ‘Alu-Alu 블리스터’ 포장도 알피바이오가 자랑 중 하나다. 해당 포장은 유연성‧내구성‧경량성을 갖춘 경제적인 포장 솔루션으로 알려져 있는데, 빛‧산소‧수분으로부터의 영양제 보호 효과가 높아 제품의 안전성 보장에 효과적이다. 이와 함께 개별 포장된 스마트 포장 솔루션도 약물 복용 순응도를 높이는 효과가 있는 것으로 나타났다.

알피바이오는 블리스터 젤리 기술을 적용한 다양한 건강기능식품을 일본 시장에 선보인다는 계획이다.

회사 관계자는 “오메가3로 성공적인 첫 발을 디딘 블리스터 젤리 기술은 앞으로 루테인‧멀티 비타민‧홍삼 등 여러 기능성 원료에 적용할 수 있다”라며 “알피바이오는 현재 이들 제품을 출시해 블리스터 젤리 제품군의 포트폴리오를 확장하고 일본 현지 파트너사들과의 협력으로 새로운 시장을 창출해 나갈 계획”이라고 밝혔다.