아이스크림에듀, ‘캣슈타인 박사의 냥냥 호기심 펀치' 수학이 궁금해편 출간

아이스크림에듀(대표 박기석)의 출판 브랜드 아이스크림북스가 초등학생의 과학적 식견과 문해력 향상에 도움을 주는 도서 ‘캣슈타인 박사의 냥냥 호기심 펀치’ 시리즈의 다섯 번째 편 ‘수학이 궁금해’를 출간했다고 29일 밝혔다.

이번 편 ‘수학이 궁금해’는 과학을 이해하기 위한 가장 중요한 도구인 수학을 쉽고 재미있게 설명해 수학에 대한 흥미는 물론 수학적 사고력과 문해력을 기를 수 있도록 도와주는 책이다. 시리즈의 주인공인 고양이 박사 ‘캣슈타인’과 햄스터 조수 ‘햄릿’이 겪는 에피소드를 통해 일상에서 다양한 수학 원리를 발견하고 직접 적용해 보며, 어린이의 시선에서 수학을 재미있게 느낄 수 있도록 한다.

책은 ▲숫자의 탄생과 비밀, ▲끝나지 않는 수 이야기, ▲도형이 만드는 세상, ▲세상을 재는 도구, ▲수, 제대로 사용하기까지 총 5장으로 구성됐다.

캣슈타인 5 수학편

‘행운의 숫자는 어떻게 정해질까’, ‘완벽한 샌드위치를 만들려면?’, ‘나무의 높이는 어떻게 잴까’, ‘종이를 일곱 번 이상 접을 수 있을까’, 암호는 어떻게 만들까’ 등 초등학생 눈높이에 맞는 엉뚱한 호기심을 쉽고 간단명료하게 설명해준다.

또 ‘거듭제곱’, ‘제곱근’, ‘피타고라스의 정리’, ‘수열’ 등 낯설고 어려운 수학 용어를 쉽게 접할 수 있으며, 2022 개정 교과 과정 내용을 반영해 교과서에 나오는 수학 개념들을 미리 학습할 수 있다.

어려운 수학 개념을 쉽게 이해할 수 있도록 간단하고 명쾌한 그림으로 원리를 설명해주고, 선 이어 그리기, 미로 따라가기, 다른 그림 찾기 등 곳곳에 재미있는 퀴즈를 배치해 흥미를 더했다.

아이스크림에듀 관계자는 “이 책은 우리가 사는 세상이 수학과 어떻게 연결되어 있는지 보여주면서, 숫자의 세계가 얼마나 신비하고 흥미로운지 알려주고, 아이들에게 세상을 바라보는 새로운 시각도 선사할 것”이라며 “평소 수학이 지루하고 어렵게만 느껴 보다 쉽고 재미있게 공부하고 싶은 아이들, 일상에서 수학의 재미를 찾고 싶은 아이들에게 추천한다”고 말했다.