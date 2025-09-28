파리바게뜨, 이번엔 케데헌 헌트릭스 케이크 출시

파리바게뜨가 케이팝 데몬 헌터스와의 성공적인 협업에 힙입어 ‘헌트릭스 케이크’를 비롯한 콜라보레이션 제품을 잇달아 출시한다고 28일 밝혔다.

파리바게뜨는 이달 2일 케이팝 데몬 헌터스와 공식 협업을 발표한 후, 고객들의 뜨거운 반응에 힘입어 작품 속 독창적인 세계관과 K팝의 폭발적인 파급력을 K베이커리에 접목한 제품 라인업을 추가로 선보인다.

이번에 선보이는 제품은 ‘헌트릭스’부터 ‘사자 보이즈’, ‘더피’ 등 작품 속 주요 등장인물을 모티브로 한 제품 등 더욱 확장된 라인업으로 구성됐다.

파리바게뜨 헌트릭스 케이크

먼저, ‘헌트릭스 케이크’는 주인공 ‘헌트릭스’를 모티브로 한 케이크로, 부드럽고 고소한 치즈큐브와 상큼한 딸기 리치 콩포트가 조화로운 생크림 케이크다. 제품에는 ‘헌트릭스’, ‘사자 보이즈’ 등 주요 캐릭터의 사진이 각도에 따라 다르게 보이는 랜덤 렌티큘러 스티커도 동봉되어 팬들의 소장 욕구를 자극한다.

호랑이 캐릭터 ‘더피’를 모티브로 한국의 전통 간식 약과와 쑥떡을 활용한 디저트도 선보인다. 버터 풍미 가득한 구움과자 ‘티그레(Tigré)’에 우리의 전통 간식 약과를 올려내 쫀득하면서도 부드러운 식감을 자랑하는 ‘파바 약과 티그레’와 식감과 쫀득한 찰떡에 향긋한 우리 쑥의 풍미가 어우러져 촉촉하고 부드러운 ‘파바 쑥떡쿠키’가 있으며, 두 제품에도 랜덤 렌티큘러 스티커 1매가 동봉된다.

관련기사

상큼하고 달콤한 과일 풍미를 담은 간식빵도 있다. ‘헌트릭스’의 대표곡 ‘골든’을 형상화해 달콤한 바나나 풍미가 가득 퍼지는 ‘촉촉한 골든 바나나 케이크’와 사자 보이즈의 대표곡 ‘소다팝’의 무대 의상을 연상시키는 비주얼과 부드러운 딸기맛이 특징인 ‘촉촉한 핑크 딸기 케이크’가 있으며, 두 제품에는 케이팝 데몬 헌터스 랜덤 씰스티커 1매가 동봉된다.

파리바게뜨 관계자는 “지난 2일에 출시된 케이팝 데몬 헌터스와 첫 협업 제품이 폭발적인 인기를 얻었다. 이번 제품들도 케이팝 데몬 헌터스의 세계관과 등장하는 캐릭터들의 매력을 잘 담아낸 만큼 제품을 통해 색다른 즐거움을 느껴보시길 바란다"라고 말했다.