볼보, 美서 XC60 생산…"관세 영향 최소화"

볼보자동차가 미국 사우스캐롤라이나주 리지빌 공장에서 주력 모델 XC60 생산에 나선다. XC60은 그동안 스웨덴·중국·말레이시아에서만 생산됐으며, 미국 현지 생산은 이번이 처음이다. 리지빌 공장은 당초 전기차 EX90 생산을 위해 건설됐지만, 전기차 수요 둔화로 하이브리드 생산까지 확대하게 됐다.

월스트리트저널(WSJ)은 27일(현지시간) 볼보자동차가 내년부터 리지빌 공장에서 XC60을 생산할 예정이라고 보도했다.

XC60은 하이브리드와 플러그인하이브리드(PHEV) 모델로 판매되고 있다. 두 모델을 합치면 올해 미국에서 2만7천대 이상 판매됐다. 이는 지난해 대비 20% 증가한 수치로 볼보의 미국 매출 비중은 전체의 20%다. 다만 지금까지 미국에 출시되는 XC60은 스웨덴에서 생산해왔다.

볼보자동차 리지빌 공장

리지빌 공장은 볼보 최상위 플래그십 전기차 EX90 생산을 위해 13억달러(1조8천279억원)를 투입했다. 하지만 전기차 수요가 둔화하면서 EX90 판매량은 올해 2천500대 수준에 그쳤다. 볼보는 이같은 상황에 대응해 하이브리드 생산 라인을 추가했다.

하칸 사무엘손 볼보 최고경영자(CEO)는 WSJ와 인터뷰에서 "우리는 사람들이 원하지 않는 것을 억지로 강요하고 싶지 않다"며 "앞으로도 더 전통적인 자동차와 하이브리드를 계속 보유할 것"이라고 말했다.

이어 "XC60은 그동안 스웨덴에서 미국으로 수출됐지만, 미국산 외 자동차에 부과되는 15% 관세를 고려할 때 현지 생산 전환이 더 유리하다"고 밝혔다.

리지빌 공장은 이번 결정으로 생산 라인을 증설하며 약 4천명의 근로자를 새로 고용할 계획이다. WSJ는 "볼보는 이번 생산 결정으로 관세 인상을 피할 수 있다"며 "미국과 유럽연합(EU)간 무역 협정 예비 조건에 따라 관세 없이 유럽으로 수출할 수 있다"고 설명했다.